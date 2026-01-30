Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de enero de 2026

MAGALLÁNICA FERNANDA LEIVA SE CONSAGRA CAMPEONA NACIONAL XCM EN TALCA

​La ciclista del club Patagonia Outdoor de Punta Arenas obtuvo el primer lugar en la categoría Novicios Damas durante el Nacional de MTB XCM 2025 disputado en Pencahue.

fernandaleiva

La Patagonia chilena tuvo una destacada representación en el Campeonato Nacional de MTB XCM 2025. Fernanda Leiva, ciclista del club Patagonia Outdoor de Punta Arenas, se quedó con el título nacional en la categoría Novicios Damas, en la competencia realizada el pasado 5 de diciembre en la Medialuna Los Cristales de Pencahue, Región del Maule.

Pese a las diferencias climáticas entre el extremo sur del país y la zona central, Leiva supo adaptarse a las altas temperaturas y al terreno seco y polvoriento del circuito, demostrando un sólido nivel físico y técnico. El recorrido de 25 kilómetros incluyó senderos de bosque nativo y exigentes subidas cortas, donde la deportista marcó diferencias frente a sus rivales.

Con un ritmo constante y un dominio en los sectores más técnicos, Fernanda cruzó la meta en solitario, asegurando el primer lugar y posicionándose como una de las nuevas promesas del ciclismo de montaña nacional, llevando el nombre de Magallanes y de Patagonia Outdoor a lo más alto del podio.

olimpiadasenap

400 DEPORTISTAS DIERON VIDA A LAS OLIMPIADAS 80 AÑOS DE ENAP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
portalpacientes

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
fernandaleiva

MAGALLÁNICA FERNANDA LEIVA SE CONSAGRA CAMPEONA NACIONAL XCM EN TALCA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
marearoja

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
basura

SAN JUAN NO ES UN BASURAL: LLAMADO URGENTE A CUIDAR UNO DE LOS ESPACIOS MÁS QUERIDOS DE PUNTA ARENAS

publicite aquí