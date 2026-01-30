MAGALLÁNICA FERNANDA LEIVA SE CONSAGRA CAMPEONA NACIONAL XCM EN TALCA

La Patagonia chilena tuvo una destacada representación en el Campeonato Nacional de MTB XCM 2025. Fernanda Leiva, ciclista del club Patagonia Outdoor de Punta Arenas, se quedó con el título nacional en la categoría Novicios Damas, en la competencia realizada el pasado 5 de diciembre en la Medialuna Los Cristales de Pencahue, Región del Maule.

Pese a las diferencias climáticas entre el extremo sur del país y la zona central, Leiva supo adaptarse a las altas temperaturas y al terreno seco y polvoriento del circuito, demostrando un sólido nivel físico y técnico. El recorrido de 25 kilómetros incluyó senderos de bosque nativo y exigentes subidas cortas, donde la deportista marcó diferencias frente a sus rivales.

Con un ritmo constante y un dominio en los sectores más técnicos, Fernanda cruzó la meta en solitario, asegurando el primer lugar y posicionándose como una de las nuevas promesas del ciclismo de montaña nacional, llevando el nombre de Magallanes y de Patagonia Outdoor a lo más alto del podio.