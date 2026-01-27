SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL SE CORONÓ CAMPEÓN DE VÓLEIBOL MIXTO

En las instalaciones del Gimnasio del Polideportivo 18 de Septiembre, se llevó a cabo el Campeonato de Vóleibol Mixto de Funcionarios de Servicios Públicos, iniciativa que fue impulsada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes como una invitación a fortalecer los vínculos entre servicios públicos, promoviendo la participación, el trabajo en equipo y el bienestar de quienes, desde distintas funciones y roles, cumplen día a día una labor fundamental al servicio de la comunidad.

La actividad congregó a equipos mixtos de funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura - SERNAPESCA, Servicio Agrícola y Ganadero - SAG, Ministerio de Obras Públicas - MOP, Gendarmería de Chile, INACH y PDI quienes junto al equipo anfitrión del Servicio de Reinserción Social Juvenil, disputaron la copa deportiva en una jornada que se extendió durante todo el sábado 24 de enero, reflejando así el compromiso y disposición a participar activamente en espacios de encuentro y colaboración interinstitucional.

Este campeonato adquirió un significado especial al desarrollarse en el marco de la conmemoración del primer aniversario del Servicio de Reinserción Social Juvenil, una institución joven que, desde su creación, ha asumido con responsabilidad y convicción el desafío de acompañar procesos de cambio, generar oportunidades y contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

"Hemos querido conmemorar este primer año de vida institucional a través del deporte, y particularmente a través del voleibol mixto, entendiendo que esta modalidad simboliza valores que promovemos como servicio público: la igualdad, la inclusión, el respeto mutuo y la colaboración entre hombres y mujeres en un mismo equipo, donde todas y todos aportan desde sus capacidades y fortalezas", destacó Rodrigo Trujillo, jefe técnico regional y Director Regional (S) de Reinserción Social Juvenil quien dio por inaugurada la jornada deportiva.

En la cancha se disputaron no sólo ajustados partidos, sino que también se evidenció la demostración de juego limpio, respeto, disciplina, solidaridad y cooperación, principios que también orientan al Servicio de Reinserción Social Juvenil cuya instalación en la región se concretó el 13 de enero de 2025, dando paso a esta nueva institucionalidad especializada y responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N°20.084 mediante la elaboración e implementación de políticas y programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la reinserción social de los jóvenes.

"Respecto al campeonato, me siento inmensamente orgulloso por lo realizado en este primer campeonato de aniversario de vóleibol mixto, en conmemoración del primer año como servicio en la región. Fue una jornada extensa, pero a la vez gratificante al ver el compromiso de los servicios invitados y el respeto que hubo antes, durante y al término de la actividad. Esta iniciativa comenzó con una idea y terminó siendo realidad para el equipo de Reinserción, sin dejar de lado las gestiones de nuestro Director Regional para conseguir un gimnasio al recurrir al IND, que por lo demás sus funcionarios se portaron excelente y con toda la disposición a ayudar", así lo destacó César Álvarez, funcionario del Servicio de Reinserción Social Juvenil que desempeña labores administrativas en el Centro de Cumplimiento Juvenil.

Álvarez fue el funcionario designado para organizar este campeonato que, como explica, "engrandeció aún más esta actividad, que más que un campeonato, fue como una jornada de autocuidado entre servicios", relevó.

Tras el avance de los partidos, finalmente el equipo representativo del Servicio de Reinserción Social Juvenil se impuso frente a sus contendores, quejando así la tabla de ganadores:

1° lugar: Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes

2° lugar: MOP Magallanes

3° lugar: Genchi-PDI

4° lugar: Gore-Inach

5° lugar: SAG Magallanes

6° lugar: Sernapesca

