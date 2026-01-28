SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARTICIPÓ EN PRIMERA PLAZA DE LA JUSTICIA DEL AÑO

Con el propósito de acercar la atención a la comunidad, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos junto a sus servicios dependientes, desarrollaron la primera Plaza de la Justicia del año 2026, actividad en la cual se informó a usuarios y usuarias sobre la oferta institucional.

Esta fue la primera Plaza de la Justicia del año 2026, que se instaló en el CESFAM Thomas Fenton, centro de salud del sector norte de la ciudad, que pertenece a la Corporación Municipal de Punta Arenas.

En la ocasión, los servicios públicos convocados entregaron información y atenciones específicas en temáticas de Registro Civil e Identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Médico Legal. Además, se sumaron representantes de la Comisión Verdad y Niñez y el Sernac.

El módulo informativo del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes estuvo a cargo de la profesional Pamela Castro, encargada de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias – OIRS, cuyo objetivo fue entregar folletería informativa, recibir consultas sobre procesos de reinserción de jóvenes y garantizar el acceso a la información pública.

También estuvo presente el Director Regional (S) de Reinserción Social Juvenil, Rodrigo Trujillo, quien valoró la oportunidad de llegar a la comunidad a través de esta actividad. "Este tipo de actividades nos permiten llegar a la comunidad y responder de manera directa las consultas y requerimientos en el área de la reinserción de jóvenes y lo que corresponde a sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente", señaló.

La autoridad llamó a la comunidad a asistir y aprovechar estos espacios, que se seguirán repitiendo durante el 2026, fechas y lugares que serán informados oportunamente por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos.

