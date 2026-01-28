Punta Arenas,
28 de enero de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARTICIPÓ EN PRIMERA PLAZA DE LA JUSTICIA DEL AÑO

​La actividad informativa es organizada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y se llevó a cabo en dependencias del CESFAM Thomás Fenton.

Con el propósito de acercar la atención a la comunidad, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos junto a sus servicios dependientes, desarrollaron la primera Plaza de la Justicia del año 2026, actividad en la cual se informó a usuarios y usuarias sobre la oferta institucional.

Esta fue la primera Plaza de la Justicia del año 2026, que se instaló en el CESFAM Thomas Fenton, centro de salud del sector norte de la ciudad, que pertenece a la Corporación Municipal de Punta Arenas.

En la ocasión, los servicios públicos convocados entregaron información y atenciones específicas en temáticas de Registro Civil e Identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Médico Legal. Además, se sumaron representantes de la Comisión Verdad y Niñez y el Sernac.

El módulo informativo del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes estuvo a cargo de la profesional Pamela Castro, encargada de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias – OIRS, cuyo objetivo fue entregar folletería informativa, recibir consultas sobre procesos de reinserción de jóvenes y garantizar el acceso a la información pública.
También estuvo presente el Director Regional (S) de Reinserción Social Juvenil, Rodrigo Trujillo, quien valoró la oportunidad de llegar a la comunidad a través de esta actividad. "Este tipo de actividades nos permiten llegar a la comunidad y responder de manera directa las consultas y requerimientos en el área de la reinserción de jóvenes y lo que corresponde a sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente", señaló.

La autoridad llamó a la comunidad a asistir y aprovechar estos espacios, que se seguirán repitiendo durante el 2026, fechas y lugares que serán informados oportunamente por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. 


Frontis SernamEG República

SERNAMEG MAGALLANES ASUMIÓ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUNTA ARENAS

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

QUIEREN MANTENER EL ACCESO GRATUITO A LA TELEVISIÓN ABIERTA PARA 15 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARTICIPÓ EN PRIMERA PLAZA DE LA JUSTICIA DEL AÑO

TRES DÍAS DE FESTIVIDAD Y TRADICIÓN SE VIVIRÁN EN TORRES DEL PAINE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

ANEF MAGALLANES REALIZA VISITA A SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR EN TIERRA DEL FUEGO