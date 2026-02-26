SEREMI DE JUSTICIA DESTACA SIGNIFICATIVOS AVANCES Y MEJORAS EN ATENCIÓN GRACIAS A GESTIÓN SECTORIAL

En dependencias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Michelle Peutat Alvarado, presidió la última sesión de gabinete de Justicia y de Planificación y Proyectos correspondiente a su gestión, instancia en la que junto a directores y directoras regionales revisó avances, hitos ejecutados y desafíos pendientes en la región.

La autoridad destacó la concreción de iniciativas de inversión proyectadas al cierre del periodo, además de mejoras en la atención de los distintos servicios, subrayando que la coordinación interinstitucional permitió avances en materias vinculadas al acceso a la justicia y fortalecimiento del sistema penitenciario y forense.

Entre los anuncios, la Defensoría Regional informó un convenio con CARITAS que permitirá fortalecer procesos de reinserción de mujeres privadas de libertad mediante capacitación en repostería, además de la próxima licitación de seis cargos de defensa penal y mejoras en infraestructura. El Servicio Médico Legal, en tanto, relevó la renovación de su flota vehicular, el avance en protocolos de traslado en la Provincia Antártica y proyectos como una futura unidad básica forense en Cabo de Hornos y un laboratorio de toxicología regional.

Gendarmería destacó la entrega de equipamiento de seguridad financiado por el Gobierno Regional, junto con la próxima inauguración de una nueva red contra incendios en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en el marco de inversiones históricas para la institución. Asimismo, el Registro Civil informó la ampliación de atención en terreno, la implementación de espacios inclusivos y mejoras en infraestructura, mientras que Reinserción Social Juvenil y la Corporación de Asistencia Judicial proyectan fortalecer modelos de intervención y la futura implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

