24 de febrero de 2026

OS7 INCAUTA MÁS DE 8 KILOS DE MARIHUANA EN SECTOR SAN JUAN DE PUNTA ARENAS

El hallazgo se produjo durante labores de limpieza en el kilómetro 54,1 de la Ruta 9 Sur, donde funcionarios municipales detectaron droga a granel y elementos asociados a un sistema indoor.

OS7 incauta kilos de marihuana

La tarde de este lunes 23 de febrero, personal de la Sección OS7 de Carabineros Magallanes concurrió hasta el kilómetro 54,1 de la Ruta 9 Sur, sector San Juan, tras un aviso de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas. Mientras realizaban trabajos de limpieza en una zona boscosa, funcionarios municipales detectaron bolsas con lo que aparentaba ser marihuana a granel y elementos vinculados a un sistema de cultivo indoor.

Al llegar al lugar, el equipo especializado efectuó los peritajes correspondientes, confirmando la presencia de droga. En el procedimiento se incautaron 8 kilos 283 gramos de marihuana, además de diversas especies asociadas al ilícito.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que instruyó remitir la droga al Servicio de Salud para su análisis y destrucción, conforme al protocolo vigente. El procedimiento se enmarca en las labores de control y persecución del tráfico de drogas en la Región de Magallanes.


CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA ELEGIR TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO EN MAGALLANES

