ESCUELA DE FÚTBOL OLIMPO PUNTA ARENAS REPRESENTA A MAGALLANES EN TORNEO INTERNACIONAL EN PERÚ

La Escuela de Fútbol Olimpo Punta Arenas ya se encuentra en la ciudad de Ilo, Perú, donde participa en el torneo Ilo Dream Team Cup Internacional, campeonato que reúne a equipos de Perú, Chile, Bolivia y Argentina. La delegación magallánica compite en categorías desde Sub 6 hasta Sub 11, representando a la capital regional en esta experiencia deportiva internacional.

La institución fue fundada el 15 de agosto de 2013 y desde entonces ha desarrollado un trabajo formativo constante en Punta Arenas, enfocándose no solo en el aspecto deportivo, sino también en la formación valórica de niños y niñas de la ciudad. El proyecto es liderado por el profesor Orlando Chodil, junto a su cuerpo técnico.

Desde la organización destacaron que esta participación marca un hito para muchos de los jugadores, ya que para varios de ellos se trata de su primera experiencia internacional. Durante la jornada inaugural, los niños iniciaron oficialmente su participación en el campeonato, viviendo un momento cargado de emoción y orgullo por representar a la región.

Este tipo de instancias permiten fortalecer el desarrollo deportivo en edades tempranas y proyectar el talento local más allá de las fronteras, posicionando a Punta Arenas y a la Región de Magallanes en escenarios internacionales de formación futbolística.

​

