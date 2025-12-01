Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

CLUB LIBERTAD CUMPLE SU ANIVERSARIO 62: "NUESTRO MAYOR ANHELO ES TENER SEDE PROPIA"

​Con la fortaleza de su historia anclada en su fundacion en la población Manuel Rodríguez y la mirada puesta en un presente y futuro prometedores el club deportivo Libertad conmemora este 1 de diciembre su aniversario No 62.

El club Libertad quiso resaltar este aniversario con la presencia en Punta Arenas de los jugadores de las series séniors y Top 40 del club Pucón Sport de Pucón, quienes este fin de semana compartieron momentos de futbol y de grata convivencia social con sus pares del club de asociación de futbol del barrio 18 de Septiembre.

En el marco de este aniversario también se confirmo para este próximo día 6 de diciembre la llegada a Punta Arenas del club Arco Iris de Castro Chile quienes serán parte de las actividades de aniversario del club Libertad con quiénes  animaran partidos amistosos en las series séniors durante ese fin de semana.   

Cristian Reyes actual presidente del club informo que este aniversario 62 los sorprende muy fortalecidos, tanto en lo organizativo con una directiva cohesionada y con claras metas institucionales que se reflejan en el apoyo y compromiso de nuestros socios, jugadores y adherentes- señalo -
" Queremos cada día avanzar en ser escuela formadora. 

Nuestra principal apuesta institucional está enfocada en la formación humana y deportiva de los jugadores de nuestras series menores dónde contamos con un alto número de jugadores. Tarea a la que integramos con entusiasmo a sus padres y familias"

Reyes también destacó que:" Al mismo tiempo estamos enfocados en concretar el compromiso asumido por el gobierno regional de concretar el comodato de entrega de los terrenos donde se construirá nuestra futura sede social y deportiva. Espacio que albergará a nuestra organización y desde donde impulsaremos iniciativas favorables para el club y la comunidad magallanica "

Libertad fue fundado el 1 de Diciembre de 1963 por un grupo de jóvenes avecindados en la Población Manuel Rodríguez  
Su creación se debe al impulso fundacional de los hermanos Rubén, Neftalí y Ever Oyarzo Aguilar, y sus directores fueron Manuel y Héctor Vargas.

.Actualmente el club es parte de la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre donde durante su dilatada trayectoria ha obtenido importantes titulos deportivos en sus diversas series.


TRADICIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA: ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE FESTEJA 67 AÑOS DE VIDA EDUCATIVA EN PUNTA ARENAS

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

BIPAY 250X250
CORO DE VOCES BLANCAS DESLUMBRÓ CON EMOTIVA GALA NAVIDEÑA A TEATRO LLENO

lanzamiento politica2

HITO PAÍS POR LA SEGURIDAD Y LAS OPORTUNIDADES: GOBIERNO PRESENTA POLÍTICA NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

ORQUESTA Y CORO (8)

CONCIERTO DEL CORO Y LA ORQUESTA LATINOAMERICANA CAUTIVÓ AL TEATRO MUNICIPAL