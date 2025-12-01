CLUB LIBERTAD CUMPLE SU ANIVERSARIO 62: "NUESTRO MAYOR ANHELO ES TENER SEDE PROPIA"

El club Libertad quiso resaltar este aniversario con la presencia en Punta Arenas de los jugadores de las series séniors y Top 40 del club Pucón Sport de Pucón, quienes este fin de semana compartieron momentos de futbol y de grata convivencia social con sus pares del club de asociación de futbol del barrio 18 de Septiembre.

​



En el marco de este aniversario también se confirmo para este próximo día 6 de diciembre la llegada a Punta Arenas del club Arco Iris de Castro Chile quienes serán parte de las actividades de aniversario del club Libertad con quiénes animaran partidos amistosos en las series séniors durante ese fin de semana.

​



Cristian Reyes actual presidente del club informo que este aniversario 62 los sorprende muy fortalecidos, tanto en lo organizativo con una directiva cohesionada y con claras metas institucionales que se reflejan en el apoyo y compromiso de nuestros socios, jugadores y adherentes- señalo -

​

" Queremos cada día avanzar en ser escuela formadora.

​



Nuestra principal apuesta institucional está enfocada en la formación humana y deportiva de los jugadores de nuestras series menores dónde contamos con un alto número de jugadores. Tarea a la que integramos con entusiasmo a sus padres y familias"

​



Reyes también destacó que:" Al mismo tiempo estamos enfocados en concretar el compromiso asumido por el gobierno regional de concretar el comodato de entrega de los terrenos donde se construirá nuestra futura sede social y deportiva. Espacio que albergará a nuestra organización y desde donde impulsaremos iniciativas favorables para el club y la comunidad magallanica "

​



Libertad fue fundado el 1 de Diciembre de 1963 por un grupo de jóvenes avecindados en la Población Manuel Rodríguez

Su creación se debe al impulso fundacional de los hermanos Rubén, Neftalí y Ever Oyarzo Aguilar, y sus directores fueron Manuel y Héctor Vargas.

​



.Actualmente el club es parte de la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre donde durante su dilatada trayectoria ha obtenido importantes titulos deportivos en sus diversas series.

​



​

