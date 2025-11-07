Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de noviembre de 2025

PARQUE NACIONAL PALI AIKE CELEBRÓ 55 AÑOS CON VISITA GUIADA PARA ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE PUNTA ARENAS

​Si bien su creación por parte del Estado de Chile fue el 23 de octubre de 1970, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, a través de la Administración del Parque, y el apoyo de la Municipalidad de San Gregorio, decidieron celebrar el hito este jueves 6 de noviembre con un recorrido organizado para la asociación de guías de Punta Arenas.

dra Fabiana Martin exponiendo ante participantes sobre los descubrimientos en Cueva Pali Aike

Con una visita guiada por los sectores donde se aprecia su riqueza arqueológica y geológica, celebró sus 55 años de existencia el Parque Nacional Pali Aike, área protegida ubicada al noroeste de Punta Arenas, en las cercanías de la Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio

Si bien su creación por parte del Estado de Chile fue el 23 de octubre de 1970, la  Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, a través de la Administración del Parque, y el apoyo de la Municipalidad de San Gregorio,  decidieron celebrar el hito este jueves 6 de noviembre con un recorrido organizado para la asociación de guías de Punta  Arenas, quienes tuvieron la oportunidad de conocer antecedentes  sobre los aportes que esta área protegida ha otorgado al mundo científico.

Antes de iniciar la visita guiada, los participantes de la asociación, además de representantes de la Municipalidad de San Gregorio, recibieron la inducción por parte del personal guardaparques conformado por  Kevin Lewis, Fabiana Barrios y Monserrat Mansilla, quienes forman parte del equipo del Parque durante esta temporada 2025-2026.

Por tal motivo, el recorrido contempló una visita a la Cueva Pali Aike, dónde la investigadora del Instituto de La Patagonia de la Universidad de Magallanes, Dra. Fabiana Martin, quién lidera diversos estudios arqueológicos en el interior de las áreas protegidas, entregó antecedentes sobre los hallazgos  y resultados actuales.

Posteriormente, la geóloga Florencia Sánchez, se refirió a las características geológicas de los vestigios volcánicos del Parque, concluyendo el trayecto en el sector conocido como Morada del Diablo.

Para el administrador del Parque Nacional Pali Aike, Neftalí Arriagada, se trató "de una celebración diferente donde se quiso dar a conocer el aporte científico del Parque, así como socializar este conocimiento al sector turístico para incorporarlo a su labor y agregar un plus a la promoción de este parque que aún tiene mucho que proyectar"

El Parque Nacional Pali Aike se destaca por su geomorfología, correspondiente a un extenso campo volcánico, una amplia estepa magallánica y lugares de gran interés arqueológico.


escuela18aniversario

ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE CELEBRA 67 AÑOS DE HISTORIA Y COMPROMISO EDUCATIVO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS Y VICENZA FIRMAN ACUERDO Y CELEBRAN ENTREGA OFICIAL DE BUSTO DE PIGAFETTA

Leer Más

​Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.

​Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.

VC 4
nuestrospodcast
mercadosacampesinos

INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
Plan para Magallanes

“PLAN ESPERANZA AUSTRAL”: LA VISIÓN DE LOS MAGALLÁNICOS QUE FUERON PARTE DE LA INICIATIVA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gimnasiasegegob

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
construcción sustentable 4

EXPUSIERON ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO

FOTO GRUPAL FERIA H2V