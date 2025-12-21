Punta Arenas,
21 de diciembre de 2025

CARABINEROS REALIZÓ INSTRUCCIÓN A ESPECIALISTAS DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN TORNO A USO DE DRONES PARA FINES INVESTIGATIVOS

La instrucción fue realizada por especialistas de la Prefectura Aérea de Carabineros quienes se trasladaron a Punta Arenas. ​

capacitación uso de drone 2

Entre el 15 al 19 de diciembre, personal de Carabineros realizó una instrucción a servidores de la Gobernación Marítima de Punta Arenas en temáticas teóricas y prácticas en el uso de drones para fines investigativos.

 

La instancia fue dirigida por el Capitán Alonso Araya Allendes, perteneciente a la sección Técnica de Aeronaves Remotamente piloteadas de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, quien, junto al Suboficial Pablo Benavente Durán, entregaron los conocimientos básicos en torno a legislación de operación, capacidades técnicas de los equipos, variantes tecnológicas, meteorológicas, así como usos tácticos de esta tecnología implementada en servicios de investigación policial. 

 

El uso de aeronaves remotamente piloteadas para fines policiales se viene implementando desde el año 2016 en Carabineros de Chile, existiendo diferentes instancias de instrucción para el personal, así como diferentes experiencias y casos prácticos que fueron también compartidos en el marco de la instrucción en donde servidores de DIPOLMAR y la Capitanía de Puerto de Punta Arenas pudieron aprender y conocer en el marco de esta instancia.

 

La fase práctica de instrucción se realizó en dependencias de la 5ta Comisaria de  Control de Orden Público de Carabineros de Chile, en donde los especialistas de Litoral operaron bajo supervisión el equipo recientemente asignado a la repartición de la Autoridad Marítima, realizando operaciones bajo condiciones de viento, obstáculos visuales y maniobrando en los cielos australes. 

 

El Capitán Alfonso Araya de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile señaló que “a requerimiento de la Autoridad Marítima nos hemos concurrido a la ciudad de Punta Arenas, a realizar este proceso de capacitación y entrenamiento en el uso y operatividad de aeronaves no tripuladas, en este caso un drone para implementar servicios de vigilancia aérea por parte de la Policía Marítima”, añadiendo que “realizamos un proceso académico por una parte teórica y una práctica, donde personal de la Armada ejecuto maniobras de instrucción de vuelo con el fin de presentarse ante la Autoridad Aeronáutica a rendir examen y obtener licencia para operar los drones de una forma segura y profesional, obteniendo obviamente un uso del recurso buscando entregar una calidad de servicio hacia la ciudadanía”.

 

En la actualidad las aeronaves remotamente piloteadas se han implementado en distintos ámbitos de acción, siendo parte de los elementos que la Autoridad Marítima utiliza a lo largo de Chile para resguardar la seguridad y llevar a cabo procesos investigativos, robusteciendo las capacidades del servicio de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante.



SERNAPESCA, AUTORIDAD MARÍTIMA Y MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE DAN NUEVA PUESTA EN SERVICIO A LA PATRULLERA MARÍTIMA 1250

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

fisc sernapesca (2)

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

CL 18

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

