AUTORIDAD MARÍTIMA DESPLEGARÁ OPERATIVO PREVENTIVO ANTE OLA DE CALOR EN PUNTA ARENAS

Debido a las altas temperaturas y una eventual afluencia masiva de la comunidad al borde costero, la Autoridad Marítima ha dispuesto patrullajes terrestres y aeromarítimos con el objetivo de resguardar a los usuarios marítimos en la zona de la bahía de Punta Arenas y áreas adyacentes.

El Marinero Primero Meteorólogo Camilo Araya, dotación del Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas, señaló que "para el sábado 3 de enero nos encontraremos con una temperatura máxima de 18 grados Celsius en el sector de Punta Arenas, el cual estará en aumento durante la tarde, también tendremos viento de componente weste de 5 a 10 nudos con rachas de hasta 15 nudos, con una mar llana a rizada en bahía".

El Subteniente Litoral Vicente Saavedra de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, destacó que "se le recuerda a la población que en la región de Magallanes y Antártica Chilena no existen playas habilitadas para el baño, por lo cual se sugiere extremar las medidas de seguridad y autocuidado en el borde costero y sobre todo respetar el mar".

El Subteniente Saavedra señaló la importancia de "no realizar acciones temerarias y utilizar el número de emergencias marítimas 137, recordando que es solo para casos de emergencia lo cual puede salvar vidas", afirmando que "una grata experiencia en el mar comienza por cada uno de nosotros, cuídate y recuerda que el mar tiene sus riesgos, como Autoridad Marítima estamos listos para responder emergencias, pero la protección comienza por ti".

La Autoridad Marítima recuerda a la población que por orden ministerial no se puede estacionar o transitar vehículos en la zona de playa, protegiendo de esta manera el medio ambiente marino, haciendo un llamado a las medidas de autocuidado en las acciones recreativas a realizar en el borde costero.

