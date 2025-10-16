AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO EN ÁREA DE CANAL BALLENA

Este 15 de octubre la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, a las 13:45 recibió la información de la desaparición de una persona en el sector de canal Ballena, la cual se encontraba a bordo de la Lancha a Motor "Brisa Austral III".

En coordinación con la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, se procedió a un vuelo de exploración aeromarítima del Avión Naval P-111 del Grupo Aeronaval Sur, además de disponer el traslado de buzos de la Gobernación Marítima de Punta Arenas a Puerto Natales, los que se embarcarán en la Unidad Marítima LSR 4422 para dirigirse al área de operaciones.

También por medio del Departamento de Operaciones de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, se instruyó a la Lancha de Servicio General "Puerto Natales" dirigirse al área, además de coordinar por medio de mensaje radial de alerta a las diferentes naves y lanchas a motor para sumarse a las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo.

Al momento los distintos medios desplegados de la Armada de Chile, así como los esfuerzos de pescadores en el área no han dado resultados favorables, coordinando los diferentes esfuerzos para encontrar a la persona desaparecida.