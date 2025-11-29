Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de noviembre de 2025

REDSALUD INVITA A LA COMUNIDAD A CONOCER ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA OBESIDAD, CHARLA 5 DE DICIEMBRE EN AUDITORIO ACHS

Buenos días región.

pamelaredsalud

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pamela Salazar V., enfermera coordinadora del programa de obesidad de RedSalud, entregó detalles sobre el Programa Bariátrico e invitó a la comunidad a participar de una charla informativa que se desarrollará el próximo 5 de diciembre en el auditorio de la ACHS.

Durante su intervención, explicó que el objetivo de esta actividad es orientar a las personas que buscan alternativas seguras y acompañadas para enfrentar la obesidad, abordando el proceso bariátrico, sus etapas y el acompañamiento multidisciplinario que RedSalud ofrece en esta área. Salazar destacó que la instancia está dirigida tanto a quienes ya han iniciado una evaluación como a quienes recién buscan información para dar un primer paso.

Además, anunció un beneficio especial para los asistentes: un descuento del 50% en exámenes de laboratorio para quienes realicen sus consultas el mismo día de la charla, una medida pensada para facilitar el acceso a los estudios necesarios dentro del proceso de evaluación bariátrica.

La profesional reiteró que la actividad es abierta a la comunidad y extendió la invitación a todas las personas interesadas en informarse y resolver dudas respecto al programa. La charla se realizará el jueves 5 de diciembre en el auditorio de la ACHS.




2025-NOV CHARLA DESARROLLO GANADERO

SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

Leer Más

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

biministroferiah2v
nuestrospodcast
caphumanonema

NEMA TRABAJARÁ CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MAGALLANES PARA FORTALECER CAPITAL HUMANO PARA LA INDUSTRIA DE HIDRÓGENO VERDE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
pamelaredsalud

REDSALUD INVITA A LA COMUNIDAD A CONOCER ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA OBESIDAD, CHARLA 5 DE DICIEMBRE EN AUDITORIO ACHS

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-28 at 16

RADIO CARABINEROS DE CHILE: HISTORIA, MISIÓN Y DESAFÍOS EN LA ERA DIGITAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
centrorehabilitacionwiiliams

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DESTACA CONSTRUCCIÓN DE FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS: “VAMOS A LOGRAR ESTE SUEÑO DE QUE LAS CUATRO PROVINCIAS DE LA REGIÓN TENGAN CENTROS DE REHABILITACIÓN”

esc18sept