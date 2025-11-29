29 de noviembre de 2025
REDSALUD INVITA A LA COMUNIDAD A CONOCER ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA OBESIDAD, CHARLA 5 DE DICIEMBRE EN AUDITORIO ACHS
Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pamela Salazar V., enfermera coordinadora del programa de obesidad de RedSalud, entregó detalles sobre el Programa Bariátrico e invitó a la comunidad a participar de una charla informativa que se desarrollará el próximo 5 de diciembre en el auditorio de la ACHS.
Durante su intervención, explicó que el objetivo de esta actividad es orientar a las personas que buscan alternativas seguras y acompañadas para enfrentar la obesidad, abordando el proceso bariátrico, sus etapas y el acompañamiento multidisciplinario que RedSalud ofrece en esta área. Salazar destacó que la instancia está dirigida tanto a quienes ya han iniciado una evaluación como a quienes recién buscan información para dar un primer paso.
Además, anunció un beneficio especial para los asistentes: un descuento del 50% en exámenes de laboratorio para quienes realicen sus consultas el mismo día de la charla, una medida pensada para facilitar el acceso a los estudios necesarios dentro del proceso de evaluación bariátrica.
La profesional reiteró que la actividad es abierta a la comunidad y extendió la invitación a todas las personas interesadas en informarse y resolver dudas respecto al programa. La charla se realizará el jueves 5 de diciembre en el auditorio de la ACHS.
BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES
Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.
