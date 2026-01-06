Punta Arenas,
6 de enero de 2026

HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES: CORFO REALIZA BALANCE 2025 Y MIRA CON OPTIMISMO EL FUTURO DEL SECTOR

Esta mañana en Polar Comunicaciones, la directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas, realizó un balance del año 2025 en materia de hidrógeno verde (H2V), destacando el acelerado desarrollo que ha tenido esta industria en el territorio y abordando las proyecciones para el año entrante.

En su análisis, la autoridad recalcó el avance que ha experimentado la región en pocos años, señalando que “pasamos en tiempo récord de saber muy poco a nivel territorial a tener una industria que ya esta esta desarrollando, con proyectos pilotos en la región, el piloto de HIF la planta Haru Oni al principio en el año 2020 donde uno decía que había algo que se llama hidrogeno verde, en cabo negro una pasaba por ahí y no sabia de lo que se trataba, hoy en día ya son parte de la región con este proyecto”.

Navajas también se refirió al rol que ha cumplido el programa Transforma H2V, enfatizando que su impacto va más allá del desarrollo energético, ya que apunta a una transformación estructural de la economía regional. En ese contexto, explicó que “con el tiempo nos hemos dado cuenta que esto tiene que ver con el cambio de matriz productiva de nuestra región, los programas transforma son programas de Corfo, tiene que ver con una coordinación, tenemos una gobernanza super activa, multinivel, no solamente regional sino que también nacional e internacional”.

Finalmente, la directora de Corfo Magallanes abordó el escenario político y la proyección del hidrógeno verde en el marco del próximo ciclo gubernamental 2026-2030, manifestando la expectativa de que esta estrategia se mantenga en el tiempo. Al respecto, afirmó que “esperamos que esta estrategia quede, pase ser continuidad por el gobierno del presidente kast, es una política de estado de futuro”.





DPR CONCRETA DOS NUEVAS ENTREGAS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA REGIÓN

MUNICIPIO ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES: CORFO REALIZA BALANCE 2025 Y MIRA CON OPTIMISMO EL FUTURO DEL SECTOR

core06012026

INFORME REVELA PROYECTOS SIN CIERRE POR CERCA DE $60 MIL MILLONES EN EL GOBIERNO REGIONAL

LOS TIEMPOS NUEVOS

MOP INVITA A PARTICIPAR EN LA CONSULTA PÚBLICA DEL NUEVO REGLAMENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALIDA DE MADURO