18 de febrero de 2026

DIEGUIN AKA Y STOO HABLAN DE LOS DESAFÍOS DE HACER MÚSICA URBANA DESDE EL EXTREMO SUR

Zona Puuy

Dieguin y Stoo

En el programa Zona Puuy, programa de Polar Comunicaciones los cantantes urbanos magallánicos Dieguin Aka y Stoo conversaron sobre sus inicios, el desarrollo de sus carreras y los desafíos de hacer música desde el extremo sur del país. Ambos coincidieron en que el camino ha sido autogestionado, marcado por la constancia y el amor por el arte.

Dieguin Aka, cantante de reguetón nacido y criado en Punta Arenas, relató que comenzó a los 13 años participando en batallas de rap, influenciado por referentes como Don Omar y Daddy Yankee. Con el tiempo consolidó su estilo, más romántico y coqueto, alejándose del reguetón más “maleante” o descriptivo. Recientemente lanzó su álbum “Tu Perverso”, compuesto por 10 videoclips estrenados en el ex Cine Cervantes, marcando una etapa más madura en su carrera.

El artista anunció que en marzo se trasladará a Santiago en busca de mayores oportunidades, señalando que en la capital existe una industria musical más desarrollada. Para financiar su proyecto ha trabajado en distintos oficios, destinando gran parte de sus ingresos a la producción musical. Su meta es clara: vivir de la música y lograr que el público cante sus canciones en grandes escenarios.

Por su parte, Stoo explicó que lleva cerca de ocho años vinculado a la música, aunque fue recién el año pasado cuando decidió profesionalizar su trabajo junto a su productora. A diferencia de encasillarse en un solo género, su propuesta mezcla baladas, rock, reguetón y acústico, con una fuerte inspiración romántica y letras dedicadas a una musa amorosa.

El cantante destacó que su principal motivación es generar conexión emocional, asegurando que su mayor aspiración es “vivir en los sentimientos de las personas, aunque sea por los tres minutos que dura una canción”. Al igual que Dieguin, reconoció que actualmente el trabajo musical implica más inversión que ganancias, pero lo asume como una apuesta a largo plazo.

Ambos artistas coincidieron en que en la escena local existen pocas oportunidades y que muchas veces es necesario tocar puertas, organizar eventos y participar en actividades comunitarias para ganar visibilidad. Más allá de las críticas o el “hate”, recalcaron que la clave es la perseverancia y atreverse a dar el paso, sin esperar el momento perfecto para comenzar a luchar por los sueños.

aniversario injuv 2026

INJUV MAGALLANES CELEBRA 35 AÑOS CON LA ACTIVIDAD “VIVE JUVENTUDES” EN PLAZA SAMPAIO

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

Patrulla Carabineros

FORMALIZAN POR HOMICIDIO FRUSTRADO A SUJETO QUE ATROPELLÓ A FUNCIONARIO DE CARABINEROS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CPC MAGALLANES SE REUNIÓ CON EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISMO

CPC: LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REQUIERE CERTEZAS Y NORMAS COHERENTES PARA RESGUARDAR SU DESARROLLO SIN APUROS NI ATADURAS

ENAP MAGALLANES DESTACA EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GEOLOGÍA Y EXPLORACIÓN

Arturo Díaz Valderrama Consejero regional

CONSEJERO ARTURO DÍAZ EXPLICA DIFERENCIAS EN VIÁTICOS DEL CORE Y LLAMA A DEBATIR CON RESPONSABILIDAD POLÍTICA