15 de octubre de 2025
EMILIO D. VALDÉS INVITA AL TRIBUTO A “BLOQUE DEPRESIVO” ESTE 24 DE OCTUBRE EN EL CASINO DREAMS
Buenos días región.
Esta mañana, en conversación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el cantante Emilio D. Valdés entregó detalles del espectáculo tributo al grupo “Bloque Depresivo”, que se presentará el próximo viernes 24 de octubre en el bar del Casino Dreams de Punta Arenas.
Durante la entrevista, Valdés explicó que el show busca revivir la esencia del reconocido colectivo musical liderado por por Aldo "El Macha" Asenjo, interpretando sus temas más emblemáticos en un formato íntimo y cargado de emoción. La jornada promete reunir a fanáticos de distintas generaciones en torno a canciones que combinan melancolía, bolero y poesía urbana.
MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"
Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".
