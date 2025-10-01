Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de octubre de 2025

YELLOW: EL TRIBUTO INSIGNIA DE COLDPLAY EN CHILE LLEGA A DREAMS ESTE SÁBADO

​Este sábado el grupo homenaje a la banda británica aterriza en el casino de juegos para entonar sus mejores clásicos

foto yellow 2025

​El tributo "Yellow" es uno de los más populares en Chile. Con casi una década de experiencia arriba de los escenarios, sus artistas gozan de un buen presente, realizando giras constantemente a nivel nacional, llevando el legado de la música de Coldplay por cada zona del país. Su fundador y baterista es César Sánchez, conversó con este medio y repaso parte de la historia de la agrupación. "Siempre me ha gustado estar ligado a la música. Escucho mucho grupos, pero Coldplay me robó el corazón. Sus temáticas de pérdida, esperanza, superación y amor, me cautivaron. La capacidad que tienen de explorar diferentes géneros siempre me fascinó, hasta que decidimos fundar este lindo tributo, el que sigue rindiendo respeto a esta gran banda británica", sostuvo el artista.

Repertorio.

Sánchez viene aconpañado a Dreams . Estará en escena junto a sus colegas César Morales (voz), Nicolás Villagrán (bajo) y Claudio Arenas (guitarra eléctrica), quienes lo acompañan hace varios años en esta aventura de vida, al son de los hits de la "British Band".
"Con Nicolás llevo muchos años de recorrido, es un increíble profesional. Lo mismo con César y Kevin, que llegaron hace pocos años, también son talentosísimos. El playlist del evento será un recorrido por los temas más reconocidos de Coldplay. No queremos ser muy específicos, la idea es sorprenderlos para que cantemos con todo el corazón en el escenario", concluyó.

Punta Arenas

El miembro de "Yellow" también se refirió a su regreso a la zona y el rol del público como agente fundamental para un show exitoso. "Volver al sur siempre es algo especial. El entorno, la sencillez de la gente y todo lo que rodea a esta zona. Siempre es una experiencia genial, con una hermosa recepción del público. Esperemos que en Punta Arenas se repita.Las instalaciones son espectaculares y ojalá el restobar esté lleno para reunirnos a vivir lindos momentos y homenajear a estos personajes íconos, cerró Sánchez.

La presentación de Yellow, Tributo a Coldplay, tendrá lugar en el restobar Lucky Seven, del casino de juegos, no antes de las 23:00 de este sábado. El acceso al evento es gratuito, portando la entrada al recinto, cuyo importe total es en beneficio fiscal.


vinilos4octubre

VINILOS RECARGADOS GIRARÁN EL SÁBADO 4 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

RP 6
nuestrospodcast
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)