YELLOW: EL TRIBUTO INSIGNIA DE COLDPLAY EN CHILE LLEGA A DREAMS ESTE SÁBADO

​El tributo "Yellow" es uno de los más populares en Chile. Con casi una década de experiencia arriba de los escenarios, sus artistas gozan de un buen presente, realizando giras constantemente a nivel nacional, llevando el legado de la música de Coldplay por cada zona del país. Su fundador y baterista es César Sánchez, conversó con este medio y repaso parte de la historia de la agrupación. "Siempre me ha gustado estar ligado a la música. Escucho mucho grupos, pero Coldplay me robó el corazón. Sus temáticas de pérdida, esperanza, superación y amor, me cautivaron. La capacidad que tienen de explorar diferentes géneros siempre me fascinó, hasta que decidimos fundar este lindo tributo, el que sigue rindiendo respeto a esta gran banda británica", sostuvo el artista.



Repertorio.



Sánchez viene aconpañado a Dreams . Estará en escena junto a sus colegas César Morales (voz), Nicolás Villagrán (bajo) y Claudio Arenas (guitarra eléctrica), quienes lo acompañan hace varios años en esta aventura de vida, al son de los hits de la "British Band".

"Con Nicolás llevo muchos años de recorrido, es un increíble profesional. Lo mismo con César y Kevin, que llegaron hace pocos años, también son talentosísimos. El playlist del evento será un recorrido por los temas más reconocidos de Coldplay. No queremos ser muy específicos, la idea es sorprenderlos para que cantemos con todo el corazón en el escenario", concluyó.



Punta Arenas



El miembro de "Yellow" también se refirió a su regreso a la zona y el rol del público como agente fundamental para un show exitoso. "Volver al sur siempre es algo especial. El entorno, la sencillez de la gente y todo lo que rodea a esta zona. Siempre es una experiencia genial, con una hermosa recepción del público. Esperemos que en Punta Arenas se repita.Las instalaciones son espectaculares y ojalá el restobar esté lleno para reunirnos a vivir lindos momentos y homenajear a estos personajes íconos, cerró Sánchez.



La presentación de Yellow, Tributo a Coldplay, tendrá lugar en el restobar Lucky Seven, del casino de juegos, no antes de las 23:00 de este sábado. El acceso al evento es gratuito, portando la entrada al recinto, cuyo importe total es en beneficio fiscal.





