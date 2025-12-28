Punta Arenas,
28 de diciembre de 2025

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero. ​

CIERRE ANUAL DE LA COSTANERA ES TUYA (4) (1)

Con una alta convocatoria y diversas actividades recreativas, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este domingo 28 de diciembre la octava y última jornada del año 2025 del programa "La Costanera es Tuya", iniciativa que durante ocho domingos permitió que familias, niños, deportistas y vecinos se apropiaran del principal paseo costero de la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el sentido de esta iniciativa y su continuidad a lo largo del año. "Durante este año fueron ocho los domingos en que cerramos este espacio con un solo objetivo: que las familias puedan usarlo libremente, que los niños aprendan a andar en bicicleta, que las personas hagan actividad física y que distintos deportes puedan mostrarse en un lugar tan lindo como la costanera", señaló. La autoridad comunal valoró además que esta actividad se haya consolidado como una costumbre ciudadana, permitiendo caminar, andar en patines, en bicicleta y compartir con mascotas, acompañados de clases dirigidas y exhibiciones deportivas.

Entre los participantes estuvo nuevamente La PatotaBike, emprendimiento local dedicado al arriendo y tours en bicicleta. Su representante, Sebastián Oyarzo, valoró el impacto del programa tanto en la comunidad como en el turismo. "Es súper importante este servicio porque le da la posibilidad a los papás de compartir con sus hijos y también a los turistas de conocer la ciudad de una forma entretenida y rápida. La ciclovía y estas instancias han cambiado la vida de los ciclistas locales y permiten desplazarse con mayor seguridad", afirmó.

La jornada también fue disfrutada por familias completas. Diego Ulloa, uno de los niños asistentes, llegó junto a sus padres para participar de las actividades. "Vine con mi mamá y mi papá. Ellos fueron a hacer zumba y yo vine en la mañana. Saludos a todos los niños y ojalá vengan más en bici a la costanera", comentó.

Desde el ámbito deportivo, la atleta Ana Luisa Aguilar agradeció la realización de este tipo de encuentros y el apoyo municipal al deporte local. "Estas instancias permiten recrearse y pasarlo bien, pero también agradecer la subvención municipal que nos permitió viajar y competir a nivel sudamericano. El apoyo ha sido constante y eso es muy importante para quienes representamos a la ciudad", señaló.

Durante esta última jornada participaron la escuela de ciclismo De Patitas a Pedales, La PatotaBike con arriendo de bicicletas, y se desarrollaron clases de zumba y strong a cargo de la instructora Lidia Runil. Con esta fecha se completaron ocho versiones del programa durante 2025, sumando cerca de 800 participantes en total.

Desde el municipio informaron que la próxima jornada de "La Costanera es Tuya" está programada para el 11 de enero de 2026, dando inicio a una nueva temporada de esta actividad familiar y deportiva.







MASCOTAS SE TOMARON LA COSTANERA EN EL RETORNO DE LA CORRIDA DOG LOVERS

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

SUJETO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS PERSECUCIÓN CON CAMIÓN POR 12 DELITOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FISCALÍA PIDE SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA KARINA OLIVA POR FRAUDE AL SERVEL EN CAMPAÑA A GOBERNADORA

LA MAGIA DEL VIEJITO PASCUERO TAMBIÉN ES UN DERECHO

