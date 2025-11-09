MASCOTAS SE TOMARON LA COSTANERA EN EL RETORNO DE LA CORRIDA DOG LOVERS

Este domingo, Punta Arenas volvió a vivir una jornada deportiva y familiar con una nueva versión de "La Costanera es Tuya", que esta vez se unió a la tercera edición de la Corrida Dog Lovers, una iniciativa que reunió a más de 100 personas junto a sus mascotas para disfrutar del aire libre y la actividad física.

"Un éxito nuestra costanera es tuya, pero aquí no fuimos solos, estuvimos con nuestros perritos, Dog Lovers, que es muy potente. Hemos hecho varias durante estos últimos años y van muchos vecinos muy responsables con sus mascotas, en un ambiente muy familiar. Así que muy contento y muy agradecido por la gran asistencia que hemos tenido", señaló el jefe comunal, Claudio Radonich.

Por su parte, Felipe Yutronic, encargado de deportes del municipio, resaltó la buena acogida y el clima favorable que acompañó la actividad: "Además, hay gente que viene a andar en bicicleta como siempre, en patines, que le viene a enseñar a su hijo a andar en bicicleta. Así que contentos con esta edición. También contamos con Strong con Sayes Runil, que siempre nos acompaña con Strong o con Zumba cada vez que hacemos La Costanera es Tuya. Y, bueno, siempre vienen clubes deportivos que se suman, así que invitamos a quien quiera participar. Esto es abierto a toda la comunidad".

En tanto, Christian Vergara, coordinador de la Corrida Dog Lovers junto al municipio, valoró el entusiasmo de los vecinos: "Hay amor por los cachorros, hay amor por los perritos. Vienen a hacer actividad física y eso es lo importante para nosotros. Aparte, nos acompañó el hermoso día de Punta Arenas".

Los asistentes también destacaron la oportunidad de disfrutar de un espacio seguro gracias al cierre de la costanera para el desarrollo de la actividad. El ciclista Roberto Gamboa subrayó: "Es muy bueno, muy bueno que cierren la Costanera. Hoy día se ve un flujo grande de gente y ojalá que siga aumentando la cantidad de personas que aprovechan esta oportunidad".

Por su parte, Nicolás Venegas, quien corrió junto a su pareja y su perro Baku, mencionó: "Me parece una genial idea para los papás perrunos como nosotros, que queremos a nuestros animales, especialmente los perros. Tener estas instancias para compartir con otros más perros y más gente ayuda a incentivar a que se sigan sumando y participando".

Durante la jornada, el Centro Educacional Santo Tomás participó con estudiantes de la carrera de Técnico en Enfermería, quienes realizaron exámenes preventivos gratuitos a los asistentes. Además, alumnos de Preparador Físico animaron el cierre con un baile entretenido.

