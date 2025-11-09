Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de noviembre de 2025

MASCOTAS SE TOMARON LA COSTANERA EN EL RETORNO DE LA CORRIDA DOG LOVERS

La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás. ​

p

Este domingo, Punta Arenas volvió a vivir una jornada deportiva y familiar con una nueva versión de "La Costanera es Tuya", que esta vez se unió a la tercera edición de la Corrida Dog Lovers, una iniciativa que reunió a más de 100 personas junto a sus mascotas para disfrutar del aire libre y la actividad física.

"Un éxito nuestra costanera es tuya, pero aquí no fuimos solos, estuvimos con nuestros perritos, Dog Lovers, que es muy potente. Hemos hecho varias durante estos últimos años y van muchos vecinos muy responsables con sus mascotas, en un ambiente muy familiar. Así que muy contento y muy agradecido por la gran asistencia que hemos tenido", señaló el jefe comunal, Claudio Radonich.

Por su parte, Felipe Yutronic, encargado de deportes del municipio, resaltó la buena acogida y el clima favorable que acompañó la actividad: "Además, hay gente que viene a andar en bicicleta como siempre, en patines, que le viene a enseñar a su hijo a andar en bicicleta. Así que contentos con esta edición. También contamos con Strong con Sayes Runil, que siempre nos acompaña con Strong o con Zumba cada vez que hacemos La Costanera es Tuya. Y, bueno, siempre vienen clubes deportivos que se suman, así que invitamos a quien quiera participar. Esto es abierto a toda la comunidad".

En tanto, Christian Vergara, coordinador de la Corrida Dog Lovers junto al municipio, valoró el entusiasmo de los vecinos: "Hay amor por los cachorros, hay amor por los perritos. Vienen a hacer actividad física y eso es lo importante para nosotros. Aparte, nos acompañó el hermoso día de Punta Arenas".

Los asistentes también destacaron la oportunidad de disfrutar de un espacio seguro gracias al cierre de la costanera para el desarrollo de la actividad. El ciclista Roberto Gamboa subrayó: "Es muy bueno, muy bueno que cierren la Costanera. Hoy día se ve un flujo grande de gente y ojalá que siga aumentando la cantidad de personas que aprovechan esta oportunidad".

Por su parte, Nicolás Venegas, quien corrió junto a su pareja y su perro Baku, mencionó: "Me parece una genial idea para los papás perrunos como nosotros, que queremos a nuestros animales, especialmente los perros. Tener estas instancias para compartir con otros más perros y más gente ayuda a incentivar a que se sigan sumando y participando".

Durante la jornada, el Centro Educacional Santo Tomás participó con estudiantes de la carrera de Técnico en Enfermería, quienes realizaron exámenes preventivos gratuitos a los asistentes. Además, alumnos de Preparador Físico animaron el cierre con un baile entretenido.


















PREPARATIVOS CARNAVAL DE INVIERNO 2025 (4)

TODO LISTO: PUNTA ARENAS CELEBRARÁ ESTE FIN DE SEMANA EL CARNAVAL DE INVIERNO 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MASCOTAS SE TOMARON LA COSTANERA EN EL RETORNO DE LA CORRIDA DOG LOVERS

Leer Más

La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


p
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-08-21 at 21

ESCUELA CROACIA ORGANIZA SU 4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
socailización puerto natales

EDUCADORAS Y TÉCNICAS DE PÁRVULOS PARTICIPARON EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INDAGACIÓN PARA PRIMERAS EDADES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SAM_1321

LA ESGRIMA DE PUNTA ARENAS BRILLA EN CAMPEONATO NACIONAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
El investigador Rodrigo Bravo junto al histórico investigador Anelio Aguayo, Consuelo León y Mauricio Jara

CONVERSATORIO "ANTÁRTICA: UN DÍA, HISTORIAS Y PUNTO DE ENCUENTRO CON LA HUMANIDAD" CONMEMORÓ EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA EN INACH

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250