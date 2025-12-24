Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

LA EXCHICA DISNEY DANIELLE CAMPBELL SORPRENDE CON VACACIONES EN LA PATAGONIA CHILENA

​La actriz, conocida por producciones como "StarStruck", compartió postales de su paso por el sur de Chile.

exchicadisney

​Sorpresa causó la actriz Danielle Campbell, conocida por la película "StarStruck" y la serie "The Originals", al revelar que se encuentra recorriendo la Patagonia chilena.

A través de Instagram, la intérprete compartió postales de sus vacaciones, donde se aprecian varios paisajes del sur de Chile. 

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, y es que la artista se llenó de  comentarios como: "Mi país, mi país"; "Espero que estés disfrutando de mi hermoso país"; "Somos el mejor país de Chile"; "Se parece a Chile dije sin leer la descripción"; entre otros.

¿Quién es Danielle Campbell?

Nacida en 1995, Danielle Campbell inció su carrera en 2006 como actriz invitada en la serie "Prision Break". Posteriormente, apareció en películas como "The Poker House,Prom" y "Madea's Witness Protection". 

Sin embargo, la actriz es conocida por su papel de Jessica Olson en la película de Disney Channel "StarStruck: Mi novio es una superestrella", que protagonizó junto a Sterling Knight, y la serie "The Originals", spin off de "The Vampire Diaries", donde interpretó a Davina Claire. 

Además, en 2015 acaparó las portadas de los tabloides al inciar una relación con Louis Tomlinson, integrante de la boyband británica One Direction.

Fuente: cooperativa.cl


EL CAMÉLIDO QUE 'SIEMBRA' EL DESIERTO: CÓMO EL GUANACO ES UN INGENIERO ECOSISTÉMICO CLAVE PARA LA PATAGONIA

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

VUELVE LA "BOMBA MAGALLANES": AUTORIDADES INAUGURAN RESTAURADA Y RENOVADA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LA EXCHICA DISNEY DANIELLE CAMPBELL SORPRENDE CON VACACIONES EN LA PATAGONIA CHILENA

EL CAMÉLIDO QUE 'SIEMBRA' EL DESIERTO: CÓMO EL GUANACO ES UN INGENIERO ECOSISTÉMICO CLAVE PARA LA PATAGONIA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

sleppanelessolares

AVANZAN ESTUDIOS PARA INSTALAR TECHOS SOLARES EN ESCUELAS Y LICEOS DEL SLEP MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: "LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA"