Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de enero de 2026

¿TE LLEVAS A TU MASCOTA DE VACACIONES? SAG MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CON TIEMPO VIAJES AL EXTRANJERO DURANTE EL VERANO

La autoridad sanitaria recordó que perros y gatos deben cumplir requisitos obligatorios para salir de Chile, con el fin de evitar contratiempos en fronteras y proteger la salud animal.

Viaje mascota (1)

Con la llegada del verano, muchas familias de la Región de Magallanes viajan al extranjero, cruzan la cordillera o se trasladan por tierra al norte del país junto a sus mascotas. En ese contexto, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizó un llamado a informarse y planificar con anticipación, recordando que perros y gatos deben cumplir exigencias sanitarias obligatorias para salir de Chile.

El principal documento requerido es el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), que acredita que la mascota se encuentra en buen estado de salud y cumple con las exigencias del país de destino. Para obtenerlo, se debe presentar un certificado de salud emitido por un médico o médica veterinaria particular, con una vigencia máxima de 10 días al momento de iniciar el viaje, que incluya datos como nombre, edad, sexo, tamaño, color y raza del animal.

Asimismo, las mascotas deben contar con desparasitación interna y externa vigente, realizada dentro de los 15 días previos a la solicitud, indicando producto, principio activo y dosis. También es obligatorio acreditar la vacuna antirrábica al día: si se trata de la primera vacunación o no existe continuidad en el esquema, esta debe haberse aplicado al menos 21 días antes del viaje; en caso de revacunaciones dentro del período de vigencia, no se exige ese plazo.

Entre los antecedentes exigidos también se debe informar la dirección de destino donde se hospedará la mascota y los datos del transporte en que viajará, ya sea vehículo, patente o número de vuelo. El certificado puede solicitarse en cualquier oficina sectorial del SAG en la Región de Magallanes, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas, y se entrega al día hábil siguiente de realizada la solicitud.

La vigencia del Certificado Zoosanitario de Exportación varía entre 21 y 60 días, dependiendo del país de destino, y su emisión tiene un costo asociado por cada mascota. Desde el SAG advirtieron que algunos países establecen requisitos adicionales, por lo que se recomienda revisar con anticipación la información disponible en el sitio web institucional o consultar directamente en sus oficinas.

Al respecto, el encargado regional de protección pecuaria del SAG Magallanes, Javier González Martínez, señaló que “contar con la documentación sanitaria exigida no solo evita contratiempos en frontera, sino que también protege la salud de los animales y de otros países. Nuestro llamado es a informarse con tiempo y no dejar este trámite para último momento”.


seminarioganadomagallanes

SEMINARIO ABORDÓ SOLUCIONES BASADAS EN LA CIENCIA PARA LA COEXISTENCIA ENTRE GANADERÍA Y CARNÍVOROS NATIVOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)
nuestrospodcast
la roja futsal

SIN JUGADORES DE PUNTA ARENAS, LA SELECCIÓN CHILENA DE FUTSAL INICIA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA AMÉRICA 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Viaje mascota (1)

¿TE LLEVAS A TU MASCOTA DE VACACIONES? SAG MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CON TIEMPO VIAJES AL EXTRANJERO DURANTE EL VERANO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dreamspuntaarenas

MÚSICA, HUMOR Y TRIBUTOS MARCARÁN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EN DREAMS PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
TARJETA PUNTA ARENAS

TARJETA PUNTA ARENAS OFRECE DESCUENTOS DE HASTA 57% ESTE VERANO