¿TE LLEVAS A TU MASCOTA DE VACACIONES? SAG MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CON TIEMPO VIAJES AL EXTRANJERO DURANTE EL VERANO

Con la llegada del verano, muchas familias de la Región de Magallanes viajan al extranjero, cruzan la cordillera o se trasladan por tierra al norte del país junto a sus mascotas. En ese contexto, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizó un llamado a informarse y planificar con anticipación, recordando que perros y gatos deben cumplir exigencias sanitarias obligatorias para salir de Chile.

El principal documento requerido es el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), que acredita que la mascota se encuentra en buen estado de salud y cumple con las exigencias del país de destino. Para obtenerlo, se debe presentar un certificado de salud emitido por un médico o médica veterinaria particular, con una vigencia máxima de 10 días al momento de iniciar el viaje, que incluya datos como nombre, edad, sexo, tamaño, color y raza del animal.

Asimismo, las mascotas deben contar con desparasitación interna y externa vigente, realizada dentro de los 15 días previos a la solicitud, indicando producto, principio activo y dosis. También es obligatorio acreditar la vacuna antirrábica al día: si se trata de la primera vacunación o no existe continuidad en el esquema, esta debe haberse aplicado al menos 21 días antes del viaje; en caso de revacunaciones dentro del período de vigencia, no se exige ese plazo.

Entre los antecedentes exigidos también se debe informar la dirección de destino donde se hospedará la mascota y los datos del transporte en que viajará, ya sea vehículo, patente o número de vuelo. El certificado puede solicitarse en cualquier oficina sectorial del SAG en la Región de Magallanes, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas, y se entrega al día hábil siguiente de realizada la solicitud.

La vigencia del Certificado Zoosanitario de Exportación varía entre 21 y 60 días, dependiendo del país de destino, y su emisión tiene un costo asociado por cada mascota. Desde el SAG advirtieron que algunos países establecen requisitos adicionales, por lo que se recomienda revisar con anticipación la información disponible en el sitio web institucional o consultar directamente en sus oficinas.

Al respecto, el encargado regional de protección pecuaria del SAG Magallanes, Javier González Martínez, señaló que “contar con la documentación sanitaria exigida no solo evita contratiempos en frontera, sino que también protege la salud de los animales y de otros países. Nuestro llamado es a informarse con tiempo y no dejar este trámite para último momento”.

