TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS: MUNICIPIOS DE MAGALLANES REFUERZAN OPERATIVOS Y LLAMAN AL CUIDADO ANIMAL

En 2017, Chile dio un paso clave en materia de bienestar animal con la aprobación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como Ley Cholito, normativa que establece deberes y responsabilidades para quienes deciden adoptar y mantener una mascota. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, las municipalidades han reforzado su aplicación mediante programas y operativos veterinarios que buscan prevenir el abandono, reducir la sobrepoblación animal y fomentar una convivencia responsable.

Comunas como Punta Arenas, Laguna Blanca, Puerto Natales, Río Verde, Timaukel y Cabo de Hornos han impulsado planes de cuidados responsables que incluyen vacunaciones, desparasitación, esterilización, registro de mascotas y alianzas con centros veterinarios. A estas acciones se suma la habilitación de nuevos espacios urbanos destinados al esparcimiento de mascotas, como el recientemente implementado en Punta Arenas, que busca promover paseos seguros, controlados y acordes a la normativa vigente.

Desde el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía se recuerda además la importancia de cumplir medidas básicas durante los paseos, como el uso de arnés y correa, collar con placa identificatoria, portar bolsas para el retiro de desechos y preferir horarios de menor exposición al calor. Estas recomendaciones apuntan tanto al bienestar de los animales como al respeto por los espacios públicos y la comunidad.

Junto con ello, las autoridades realizaron un llamado especial a extremar los cuidados cuando las mascotas son llevadas a zonas rurales, campos o pampas. En estos entornos, la presencia de fauna silvestre es habitual y los perros pueden generar perturbaciones, persecuciones o daños a especies nativas, además de exponerse a riesgos propios del territorio. Por ello, se insiste en mantener siempre a las mascotas bajo supervisión, con correa y sin dejarlas deambular libremente.

En Punta Arenas, el municipio informó que entre los días 19 y 21 de enero, desde las 14:00 horas, se instalará una clínica veterinaria móvil en el Parque María Behety, con 30 cupos diarios para la colocación de microchip, vacunas antirrábicas y desparasitación. En tanto, en la comuna de Cabo de Hornos, se mantiene un veterinario que visita mensualmente la zona por 10 días para realizar chequeos de rutina, además de contar con una clínica municipal equipada para emergencias.

Desde los municipios reiteraron que la tenencia responsable es un compromiso permanente, que no solo protege a las mascotas, sino que también resguarda la fauna silvestre, la salud pública y la convivencia armónica en los territorios de la región.

​

