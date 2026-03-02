Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

MÁS DE CIEN PERSONAS RECORRIERON EL MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

​Turistas provenientes de Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania, entre otros países, visitaron las exposiciones permanentes.

turistas internacionales en Museo Naval y Marítimo 5

Este 28 de febrero el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas mantuvo sus puertas abiertas, recibiendo más de un centenar de turistas que recorrieron sus distintas exposiciones permanentes que están disponibles para la comunidad.

 

Durante la jornada, destacaron diferentes consultas sobre el rescate de la expedición de Ernest Shackleton, faros del Estrecho de Magallanes y la toma de posesión del Estrecho, siendo recibidos por servidores navales que cumplen rol de turnos en el histórico museo.

 

Verónica Ellis, proveniente de Nueva Zelandia, comentó que "tuvimos la mejor explicación del rescate de Shackleton, muchas gracias, hemos conocido un héroe increíble como lo es Piloto Pardo".

 

Por su parte Kathy Craig de Estados Unidos, señaló que "es impresionante la proeza de la goleta Ancud y lo que llevó al Capitán a traer a su hijo a estas tierras", realizando referencia al Capitán de Fragata John Williams y su hijo Luis.

 

Entre otras nacionalidades destacan turistas provenientes de Inglaterra, Escocia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Austria y España, quienes conocieron parte de la historia naval y marítima chilena expuesta en el histórico edificio, en donde funcionó el antiguo Apostadero Naval.

 

Además, los visitantes pudieron conocer parte de la historia de la Armada de Chile en Antártica, Destacamento de Infantería de Marina Nº 4 "Cochrane", Aviación Naval en Magallanes, descubrimiento del Estrecho de Magallanes y antecedentes de la Guerra del Pacífico en la región austral, de esta manera ratificando el importante vínculo que tiene el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas con la comunidad nacional e internacional, siendo un punto de encuentro con la historia de la Armada de Chile en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 

El Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas se encuentra en un plan de renovación, invitando a la ciudadanía a visitar sus dependencias, considerando la intrínseca unión y mutua dependencia en el desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena con la Armada de Chile, la cual data desde la toma de posesión del Estrecho hasta nuestros días.

 

Dando cuenta de un relato museográfico de un proceso histórico de la presencia y accionar de la Armada a lo largo y ancho de la región de Magallanes y Antártica Chilena, siendo protagonista de la evolución y desarrollo, siendo esta una región intrínsecamente marítima por excelencia y puerta de entrada al Territorio Chileno Antártico.

Erwin Díaz