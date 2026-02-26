MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS TALARÁ 43 ÁRBOLES LONGEVOS TRAS ESTUDIO QUE DETECTÓ RIESGO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

La Municipalidad de Punta Arenas informó que, tras la realización de un estudio técnico a 80 árboles longevos de la comuna, se determinó que 43 ejemplares deberán ser talados en un plazo de tres años debido a riesgo estructural. Según detallaron, varios presentan estados avanzados de pudrición, lo que representa un peligro para la seguridad de la comunidad.

El diagnóstico se enmarca en un plan preventivo orientado a resguardar a peatones y automovilistas, especialmente en sectores de alta circulación. Entre los puntos considerados se encuentran áreas como la plaza y avenida Colón, donde algunos ejemplares serán intervenidos progresivamente.

Desde el municipio enfatizaron que la medida no responde a una acción masiva de despeje, sino a un proceso técnico basado en criterios de seguridad y estado fitosanitario. La evaluación permitió identificar árboles con deterioro interno que no siempre es visible externamente.

Asimismo, se aseguró que cada árbol talado será reemplazado por uno nuevo de la misma especie, como parte de una estrategia de renovación responsable del arbolado urbano. La reposición busca mantener la identidad paisajística de la ciudad, reforzando al mismo tiempo el compromiso con el entorno y la seguridad pública.

