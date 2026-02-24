ENCARGADO DE LA SUBDERE EXPLICA ALCANCES POR CEMENTERIO DE MASCOTAS EN AGUA FRESCA

En una nueva edición de Buenos Días Región, el encargado de Tenencia Responsable de la Subdere, Carlos Pavez, abordó la polémica por el cementerio de mascotas en el sector de Agua Fresca y aclaró el rol que cumple la subsecretaría frente a esta situación. Pavez recordó su vínculo con Punta Arenas, donde trabajó en la implementación del Centro de Rescate Canino, el programa Ayuda Perro y las primeras iniciativas de implantación de microchip, cuando la comuna era pionera a nivel nacional en identificación de mascotas.

Respecto al caso del cementerio informal, explicó que, tras el dictamen de Contraloría, la Subdere queda en un rol de apoyo técnico y financista, ya que sus programas dependen de lineamientos centrales. Actualmente, existen líneas vigentes de esterilización y tenencia responsable, pero no hay una normativa específica en Chile que regule los cementerios de mascotas. El Código Sanitario aborda principalmente sepulturas humanas y disposición de animales mayores, por lo que hoy el desafío es adaptar la normativa existente a esta nueva realidad.

Pavez detalló que desde el nivel central se trabaja en la creación de una guía operativa y un eventual programa piloto que permita financiar proyectos de cementerios de mascotas a través de líneas como Mejoramiento Urbano o Mejoramiento de Barrios. Sin embargo, para ello se requiere que exista un terreno municipal o fiscal apto, normativas sanitarias claras y ordenanzas municipales que respalden su funcionamiento. “No pasa por un solo ente”, enfatizó, señalando que deben coordinarse municipalidad, autoridad sanitaria y otros organismos.

También reconoció que la problemática no es nueva. Según indicó, hace años vecinos del sector ya mencionaban la existencia de este espacio, el que ha crecido en el tiempo debido a cambios urbanos como la construcción de edificios y la falta de patios en viviendas. Además, advirtió que la situación es compleja, ya que no se conoce cómo fueron realizados los entierros en profundidad, materiales o condiciones sanitarias, lo que dificulta eventuales procesos de exhumación.

El representante de Subdere sostuvo que será necesario avanzar en modificaciones reglamentarias que permitan regular adecuadamente la disposición de mascotas fallecidas, tal como ocurrió con la Ley de Tenencia Responsable, que debió complementarse con reglamentos y ordenanzas locales. Asimismo, mencionó que en Punta Arenas existen crematorios, pero que incluso estos debieron adaptarse ante la falta de regulación específica.

Finalmente, Carlos Pavez aseguró que la Subdere mantiene sus puertas abiertas para acompañar técnicamente cualquier iniciativa que surja desde el municipio o el Gobierno Regional. Recalcó que la prioridad es entregar certezas a la comunidad y avanzar en una solución concreta y coordinada que responda a una necesidad que se arrastra hace años en la región.