21 de febrero de 2026

EL TEMA DEL PATRIMONIO FUE ABORDADO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

7ee4137b-b16b-449f-b945-1c10d973719c

Para conocer más del significado de patrimonio invitamos al investigador Rodrigo Bravo Garrido y el archivero y bibliotecario, de la logia "Estrella de Magallanes", n°25, Washington Gómez Oyarzún.

El programa se puede ver completo aquí



PDI DETECTÓ A 11 EXTRANJEROS EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR DURANTE FISCALIZACIÓN EN LOCALES NOCTURNOS DE PUNTA ARENAS

CONGRESO FUTURO: MODELO CHILENO QUE TRANSFORMA CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS PÚBLICAS SE PROYECTA AL MUNDO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL TEMA DEL PATRIMONIO FUE ABORDADO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

patagonia on tour

PATAGONIA ON TOUR: NUEVO PROGRAMA RADIAL PONE EN VALOR EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO EN MAGALLANES

Luis Barría Andrade, Alcalde de Timaukel

COMUNA DE TIMAUKEL AVANZA EN INVERSIONES Y FORTALECE PRESENCIA ESTATAL EN PAMPA GUANACO