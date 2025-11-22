22 de noviembre de 2025
DETALLES DEL MASIVO BAUTIZO REALIZADO EN FUERTE BULNES EN EL AÑO 1945 EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
El proyecto lo desarrollan Rosa María Solar y Jorge Coliboro, se han dedicado a recopilar antecedentes de lo que fue este masivo bautizo, para mostrar este material lo han hecho a través de una exposición itinerante de fotografías. Llevan a lo menos 20 años buscando información.
