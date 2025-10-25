25 de octubre de 2025
EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA SE REALIZA EL LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL ENCUENTRO DE ILUSTRADORES Y COMICS
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Los organizadores de este encuentro es la Corporación del Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena, para conversar sobre el tema invitamos a su gerenta Yenny Oyarzo.
Este encuentro se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026.
