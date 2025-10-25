El Notorious P.N.Wynn Custom Show es la primera exposición de este tipo en Punta Arenas, organizada por el artista magallánico Marcos Fuentes (@lafont3d) , proyecto dedicado al desarrollo de arte, modelado y escultura contemporánea.

La muestra se llevará a cabo en el Espacio Comunitario La Idea, entre el 6 y el 12 de noviembre de 2025.

El evento reúne a artistas invitados de distintas disciplinas, quienes intervendrán una plataforma escultórica original, diseñada y producida especialmente para esta edición, presentada oficialmente bajo el nombre Notorious P.N.Wynn.

Cada artista transformará esta figura base en una obra ONE OFF, es decir, una pieza única e irrepetible, inspirada en la fauna local y antártica, poniendo en valor la identidad natural y territorial de Magallanes.

Un hito para la escena artística regional

El Notorious P.N.Wynn Custom Show busca conectar el arte contemporáneo y la cultura pop con la mirada del sur del mundo, acercando al público al universo de los arttoys y la escultura personalizada.

A través de esta propuesta, se busca promover la creatividad local, incentivar la colaboración entre artistas y generar un punto de encuentro entre creadores, coleccionistas y comunidad.

La exposiciónbusca consolidárse como un nuevo referente para la escena artística magallánica.

Fechas y lugar

Exposición abierta al público: 6 al 12 de noviembre de 2025

Espacio Comunitario La Idea – Punta Arenas

