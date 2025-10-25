Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

25 de octubre de 2025

NOTORIOUS P.N.WYNN – CUSTOM SHOW

Una exposición inédita que une arte, cultura pop e identidad del extremo sur. ​

Custom SHOW A3 (3)

El Notorious P.N.Wynn Custom Show es la primera exposición de este tipo en Punta Arenas, organizada por el artista magallánico Marcos Fuentes (@lafont3d) , proyecto dedicado al desarrollo de arte, modelado y escultura contemporánea.
La muestra se llevará a cabo en el Espacio Comunitario La Idea, entre el 6 y el 12 de noviembre de 2025.

El evento reúne a artistas invitados de distintas disciplinas, quienes intervendrán una plataforma escultórica original, diseñada y producida especialmente para esta edición, presentada oficialmente bajo el nombre Notorious P.N.Wynn.
Cada artista transformará esta figura base en una obra ONE OFF, es decir, una pieza única e irrepetible, inspirada en la fauna local y antártica, poniendo en valor la identidad natural y territorial de Magallanes.

Un hito para la escena artística regional

El Notorious P.N.Wynn Custom Show busca conectar el arte contemporáneo y la cultura pop con la mirada del sur del mundo, acercando al público al universo de los arttoys y la escultura personalizada.
A través de esta propuesta, se busca promover la creatividad local, incentivar la colaboración entre artistas y generar un punto de encuentro entre creadores, coleccionistas y comunidad.

La exposiciónbusca consolidárse como un nuevo referente para la escena artística magallánica.

Fechas y lugar

Exposición abierta al público: 6 al 12 de noviembre de 2025
Espacio Comunitario La Idea – Punta Arenas


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

carbononeutral
nuestrospodcast
Banner-home-servel

MODIFICACIÓN A LA LEY ELECTORAL DIGITALIZA NOTIFICACIÓN A VOCALES DE MESA Y MIEMBROS DE COLEGIO ESCRUTADOR

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Banner-home-servel

MODIFICACIÓN A LA LEY ELECTORAL DIGITALIZA NOTIFICACIÓN A VOCALES DE MESA Y MIEMBROS DE COLEGIO ESCRUTADOR

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-24 at 5

INIA KAMPENAIKE IMPULSA ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA ENFRENTAR LA CUNCUNILLA NEGRA EN LA PATAGONIA AUSTRAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Afiche

SIETE RECINTOS DARÁN VIDA EN LA REGIÓN A UNA NUEVA VERSIÓN DE NOCHE DE MUSEOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.