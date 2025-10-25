25 de octubre de 2025
NOTORIOUS P.N.WYNN – CUSTOM SHOW
Una exposición inédita que une arte, cultura pop e identidad del extremo sur.
El Notorious P.N.Wynn Custom Show es la primera exposición de este tipo en Punta Arenas, organizada por el artista magallánico Marcos Fuentes (@lafont3d) , proyecto dedicado al desarrollo de arte, modelado y escultura contemporánea.
La muestra se llevará a cabo en el Espacio Comunitario La Idea, entre el 6 y el 12 de noviembre de 2025.
El evento reúne a artistas invitados de distintas disciplinas, quienes intervendrán una plataforma escultórica original, diseñada y producida especialmente para esta edición, presentada oficialmente bajo el nombre Notorious P.N.Wynn.
Cada artista transformará esta figura base en una obra ONE OFF, es decir, una pieza única e irrepetible, inspirada en la fauna local y antártica, poniendo en valor la identidad natural y territorial de Magallanes.
Un hito para la escena artística regional
El Notorious P.N.Wynn Custom Show busca conectar el arte contemporáneo y la cultura pop con la mirada del sur del mundo, acercando al público al universo de los arttoys y la escultura personalizada.
A través de esta propuesta, se busca promover la creatividad local, incentivar la colaboración entre artistas y generar un punto de encuentro entre creadores, coleccionistas y comunidad.
La exposiciónbusca consolidárse como un nuevo referente para la escena artística magallánica.
Fechas y lugar
Exposición abierta al público: 6 al 12 de noviembre de 2025
Espacio Comunitario La Idea – Punta Arenas
CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES
A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes.
A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes.