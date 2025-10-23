FERIA ENJAMBRES DE ARTES Y OFICIOS OFRECERÁ MÚSICA EN VIVO, TEATRO Y GASTRONOMÍA EN SEDE VECINAL CAMILO HENRÍQUEZ ESTE 25 DE OCTUBRE

​Feria, música en vivo, teatro lambe lambe, actividades didácticas, talleres, gastronomía, perchero popular, biblioteca libre y mucho, mucho más ofrecerá la Feria Enjambres que organiza el taller Escarabajo en la sede vecinal Camilo Henríquez, este sábado 25 de octubre desde las 10:00 horas. Participarán diversos creadores locales; Amulé artesanías, Editorial flor de notro, Biblioteca libre tata Alberto Velásquez/ con préstamos y ventas a bajo costo, Acuarela desteñida, Taller Lua, Tejido Salvaje y Creaciones Cookie, además de la Galería colaborativa Escarabajo con una pequeña muestra de las obras de creadores que exponen regularmente en la galería del taller.



El Teatro lambe lambe también estará presente en la jornada, y la música en vivo a cargo de la banda "Xonkos", que amenizará con covers latinoamericanos; cumbias, temas de Los tres y muchos más. Habrá talleres creativos a bajo costo como el taller de Orfebrería: haz tu pulsera de cobre; taller calcetilandia, 8 ideas divertidas para elaboración de títeres con calcetines y el taller "Onigiri" de cocina japonesa.



El espacio para la reflexión estará presente en el Conversatorio en torno al territorio y el arte en comunidad, con dinámicas de cadáver exquisito a cargo de Claudia "Tanu" Ávalos, denominado “Tejer el viento", cuyo tema es “el arte y la colaboración como hilos que unen a las personas del sur frente a la distancia y el frío”.





La Feria Enjambres llega este sábado 25 de octubre a la sede vecinal Camilo Henríquez (Eusebio Lillo #1854, Punta Arenas), donde también se podrá disfrutar de un delicioso Plato Único de porotos con mazamorra por solo $2.000, desde las 13:15 hasta las 14:45 hrs. Las personas interesadas en adquirirlo podrán quedarse a comer y compartir o simplemente pasar por su plato para llevar. Se puede reservar la porción escribiendo al whatsapp +56 9 5874 3055 o a través de la página de Instagram @escarabajo_taller

Durante la jornada de la tarde habrá venta de pizzas y onigiris con opciones veganas y vegetarianas para que todxs puedan disfrutar. La feria es organizada por Taller & Galería Escarabajo, un espacio que promueve artes y oficios locales.









