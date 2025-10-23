Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

FERIA ENJAMBRES DE ARTES Y OFICIOS OFRECERÁ MÚSICA EN VIVO, TEATRO Y GASTRONOMÍA EN SEDE VECINAL CAMILO HENRÍQUEZ ESTE 25 DE OCTUBRE

​El sábado 25 de octubre desde las 10:00 horas se estará celebrando la feria Enjambres, convocada por el taller Escarabajo, en calle Eusebio Lillo #1854. Una actividad autogestionada que busca brindar espacios de intercambio a creadoras y creadores locales, en una jornada llena de arte y cultura.

Afiche feria Enjambres

​Feria, música en vivo, teatro lambe lambe, actividades didácticas, talleres, gastronomía, perchero popular, biblioteca libre y mucho, mucho más ofrecerá la Feria Enjambres que organiza el taller Escarabajo en la sede vecinal Camilo Henríquez, este sábado 25 de octubre desde las 10:00 horas. Participarán diversos creadores locales; Amulé artesanías, Editorial flor de notro, Biblioteca libre tata Alberto Velásquez/ con préstamos y ventas a bajo costo, Acuarela desteñida, Taller Lua, Tejido Salvaje y Creaciones Cookie, además de la Galería colaborativa Escarabajo con una pequeña muestra de las obras de creadores que exponen regularmente en la galería del taller.


El Teatro lambe lambe también estará presente en la jornada, y la música en vivo a cargo de la banda "Xonkos", que amenizará con covers latinoamericanos; cumbias, temas de Los tres y muchos más. Habrá talleres creativos a bajo costo como el taller de Orfebrería: haz tu pulsera de cobre; taller calcetilandia, 8 ideas divertidas para elaboración de títeres con calcetines y el taller "Onigiri" de cocina japonesa.

El espacio para la reflexión estará presente en el Conversatorio en torno al territorio y el arte en comunidad, con dinámicas de cadáver exquisito a cargo de Claudia "Tanu" Ávalos, denominado “Tejer el viento", cuyo tema es “el arte y la colaboración como hilos que unen a las personas del sur frente a la distancia y el frío”.


La Feria Enjambres llega este sábado 25 de octubre a la sede vecinal Camilo Henríquez (Eusebio Lillo #1854, Punta Arenas), donde también se podrá disfrutar de un delicioso Plato Único de porotos con mazamorra por solo $2.000, desde las 13:15 hasta las 14:45 hrs. Las personas interesadas en adquirirlo podrán quedarse a comer y compartir o simplemente pasar por su plato para llevar. Se puede reservar la porción escribiendo al whatsapp +56 9 5874 3055 o a través de la página de Instagram @escarabajo_taller
Durante la jornada de la tarde habrá venta de pizzas y onigiris con opciones veganas y vegetarianas para que todxs puedan disfrutar. La feria es organizada por Taller & Galería Escarabajo, un espacio que promueve artes y oficios locales.



MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025 CON FOCO EN EL TRABAJO ASOCIATIVO Y PUERTO NATALES SERÁ ESCENARIO DE LA FERIA PYME SERCOTEC ESTE FIN DE SEMANA

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

roboticaestudiantes

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO OBTUVIERON OCTAVO LUGAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA

GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FERIA ENJAMBRES DE ARTES Y OFICIOS OFRECERÁ MÚSICA EN VIVO, TEATRO Y GASTRONOMÍA EN SEDE VECINAL CAMILO HENRÍQUEZ ESTE 25 DE OCTUBRE

Premio James Atkinson y Heather Young a la Promesa Lectora - Sebastián Alvarado

SEBASTIÁN ALVARADO, ESTUDIANTE DE PUNTA ARENAS, TRIUNFA EN EL PLACER DE OÍR LEER Y SE LLEVA PREMIO ESPECIAL DEL MAYOR CONCURSO DE LECTURA A VIVA VOZ DEL PAÍS

FOTO BIANCHI 2

SENADOR BIANCHI DENUNCIA QUE CUENTAS ELÉCTRICAS SUFRIRÁN NUEVA ALZA POR DEUDA CON LAS DISTRIBUIDORAS: "EL MINISTRO GARCÍA ESTÁ TAPANDO LA REALIDAD PORQUE ESTAMOS A LA VUELTA DE UNA ELECCIÓN"

