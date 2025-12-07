Punta Arenas,
7 de diciembre de 2025

DAN INICIO A CLÍNICA DE MÚSICA URBANA DIRIGIDA A JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS

Este taller, realizado conjuntamente por el programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional y la Delegación Antártica Chilena. ​

PHOTO-2025-12-05-17-41-48 (2)

Promueve el aprendizaje sobre este género musical que fue priorizado en una reciente encuesta local a este segmento etario. Estudiantes conocerán sobre la historia de este estilo, así como también los procesos de composición cuyo fin es crear una canción que sea difundida en radios regionales y locales. 

En Puerto Williams, se dio inicio una clínica intensiva de música urbana dirigida jóvenes, actividad llevada a cabo gracias a una acción conjunta entre el programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR), dependiente de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.  

La selección de este proceso formativo respondió a los resultados de una encuesta realizada a las y los propios estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, quienes priorizaron aprender sobre el mencionado género musical. De esta manera, durante cuatro días –entre este viernes 5 y lunes 8 de diciembre-, se desarrollará la primera parte de dicho taller impartido por el artista local, Roberto Beltrán Peña, a jóvenes entre 14 y 20 años, con proyecciones de extenderse al momento de trabajar en creaciones musicales propias. 

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, concurrió al inicio de esta clínica, en Worus Restaurant. Allí, valoró el trabajo interinstitucional y la motivación de las y los estudiantes por aprender respecto a este arte. "Les dimos la bienvenida a las y los jóvenes deseosos de aprender un género musical que es bastante popular en las nuevas generaciones. Los múltiples beneficios de la música no sólo promueven la creatividad y la disciplina, sino que también habilidades de socialización entre sus pares. Esto es fundamental en un territorio tan aislado y austral como la Provincia Antártica Chilena. Es por ello que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, mediante programas como el FICR, siempre apoyará iniciativas como ésta", sostuvo. 



Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y Antártica Chilena, comentó que con este taller "cumplimos con un objetivo de Gobierno que es poder descentralizar la oferta programática del ministerio, y así llegar hasta Cabo de Hornos, donde los jóvenes han manifestado la necesidad de poder vincularse con las expresiones artísticas de la música, poder crear, participar y grabar los propios estilos urbanos que ellos podrán desarrollar".  



Participantes del taller opinan 



Desde los 12 años, Roberto Beltrán Peña, vecino de Puerto Williams y quien impartirá este taller, se ha dedicado a la música. Participó en bandas tributos escolares y estuvo presente en proyectos independientes, con creaciones de álbumes de rap y rock. Dice sentirse contento por comenzar un taller que incluirá un repaso por la historia de la música urbana mundial y nacional, métodos de escritura musical y composición de una canción entre todo el grupo, que será masterizada en Santiago con colaboración de connotados artistas nacionales, para luego ser difundida en radios regionales y locales. 



"Los chicos llegaron un poco nerviosos, pero ahora ya entienden de qué se trata y se ven motivados, así que estoy súper contento de que hayan llegado (...) A mí me parece positivo todo lo que tenga que ver con arte, con música para los jóvenes, ya que se le está dando una alternativa aparte de quedarse en la casa o andar en la calle haciendo otro tipo de actividades que quizás puedan ser perjudiciales para ellos mismos", comentó Beltrán, quien extendió la invitación para que más jóvenes participen en esta actividad, ya que aún quedan cupos. 



Uno de los alumnos, el estudiante secundario Simón Evans, es un talentoso pianista que se interesó en este taller para obtener conocimientos de composición y conocer más sobre la historia del hip hop en Chile y el mundo. Con preferencias personales donde destacan reconocidas agrupaciones nacionales de los noventa, como Tiro de Gracía o Makiza. "La música en general me gusta caleta, en especial la música urbana que estamos viendo acá me gusta harto. Sobre la música urbana más que nada me gustaría aprender sobre cómo escribir. La historia también, porque es parte fundamental de todo", comentó el adolescente, para luego mostrarse feliz por esta instancia, recalcando que "debería haber talleres para el gusto de todos, para que la gente pueda aprender y saber más cosas". 



En tanto, Alexandra Galloso, quien tiene influencias en la música urbana actual, como Kid Voodoo y Trueno, señaló que le interesó esta clínica para aprender sobre composición, escritura e instrumentación. "Una de mis fuentes de inspiración es la naturaleza que hay acá. Me gusta esta actividad y es ideal para que fomente mucho más los diferentes tipos de géneros musicales que hay en futuras actividades culturales", manifestó.


PRESIDENTE GABRIEL BORIC DESTACA CONSTRUCCIÓN DE FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS: “VAMOS A LOGRAR ESTE SUEÑO DE QUE LAS CUATRO PROVINCIAS DE LA REGIÓN TENGAN CENTROS DE REHABILITACIÓN”

SAG MAGALLANES REFUERZA VIGILANCIA FORESTAL CON LA INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE MONITOREO

Leer Más

Con más de 70 trampas ubicadas en distintos puntos de la provincia de Magallanes, el Servicio fortalece el monitoreo temprano de plagas silvoagrícolas.


Con más de 70 trampas ubicadas en distintos puntos de la provincia de Magallanes, el Servicio fortalece el monitoreo temprano de plagas silvoagrícolas.


PHOTO-2025-12-05-17-41-48 (2)

DAN INICIO A CLÍNICA DE MÚSICA URBANA DIRIGIDA A JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS