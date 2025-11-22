PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

Jornada que reunió a autoridades civiles, militares y religiosas, instituciones locales y a la comunidad en general. La máxima autoridad comunal destacó el espíritu de unidad y el compromiso de quienes contribuyen día a día al desarrollo de la ciudad más austral del mundo.

Fernández expresó su satisfacción al iniciar la ceremonia oficial, subrayando la importancia histórica y humana de Puerto Williams dentro del territorio antártico chileno.

“Muy contento en este día tan especial, son 72 años de esta ciudad maravillosa. Puerto Elisa, Puerto Williams e Isla Navarino y todas sus bellezas. Un mensaje fraterno y solidario a toda la comunidad en este aniversario, y a seguir empujando esta tierra para que siga creciendo. Lo que hoy día es la comuna de Cabo de Hornos y Antártica Chilena”, señaló el jefe comunal.

La ceremonia oficial se realizó durante la mañana de este viernes con el tradicional Te Deum Ecuménico, posteriormente en la Plaza Bernardo O'Higgins se condecoró a personas e instituciones que han realizado aportes significativos al desarrollo de la ciudad y de la comuna. Entre los destacados se reconoció a funcionarios de la Armada que han impulsado iniciativas deportivas. También a funcionarios del Hospital Naval y del Hospital Comunitario Cristina Calderón por su permanente compromiso con la salud de la ciudadanía. A su vez, a profesionales del Centro Subantártico Cabo de Hornos, por su labor científica y educativa. Y efectivos de Carabineros que culminaron su periodo de destinación en Puerto Williams.

La actividad contó con la presencia de la Delegada Presidencial Provincial, Constanza Calisto Gallardo, y del nuevo jefe de la Tercera Zona Naval, Comodoro Juan Soto, quien recientemente asumió sus funciones. Ambas autoridades valoraron el espíritu colaborativo de la comunidad y el rol estratégico que cumple Puerto Williams en la Provincia Antártica.

Posteriormente, se desarrolló el desfile cívico-militar, instancia en la que participaron: Carabineros, Armada, Jardines infantiles, funcionarios municipales, estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Bomberos y CONAF.

