PDI AVANZA EN SUS PROYECCIONES PARA INSTALACIÓN DE CUARTEL POLICIAL EN PUERTO WILLIAMS

Con miras a la instalación de un futuro cuartel policial, diversificación de sus unidades y aumento de dotación, el subdirector de Personal y Soporte a las Operaciones de la Policía de Investigaciones, prefecto general Ricardo Gatica Aliaga, realizó un despliegue territorial en Puerto Williams.

La autoridad nacional, acompañada por el jefe de la Región Policial de Magallanes y la Antártica Chilena, prefecto inspector Carlos Vásquez, y personal de Avanzada de Migraciones y Policía Internacional establecido en la ciudad de Isla Navarino, sostuvo una reunión con la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo.

En concordancia con lo anunciado en la Cuenta Pública de la PDI en julio pasado -donde se informó sobre el inicio de trámites para implementar la primera infraestructura de dicha institución en la capital provincial-, Gatica manifestó que "estamos programando el crecimiento en la cantidad de nuestros funcionarios, nuestra presencia y, si así lo planificamos, poder abarcar la investigación criminal, aparte del control migratorio que hacemos a diario en esta provincia".

"He podido conocer la ciudad, para que en el futuro, y de manera bien planificada, se instale un cuartel de la Policía de Investigaciones acá. Estamos proyectando la construcción de un cuartel en un mediano plazo, pero también queremos ver en un plazo más corto el crecimiento en la cantidad de nuestro personal y a lo mejor instalarnos en alguna dependencia que nos permita ese aumento. Lo mejor sería en un corto plazo algo provisorio mientras trabajamos en la construcción de un cuartel en un plazo más largo", agregó Gatica, quien aseguró que su visita le sirvió para recopilar datos esenciales en la planificación del óptimo uso de recursos, tanto de personal como fiscal, con la intención de aumentar entre dos a cuatro funcionarios, además de los actuales cuatro ya existentes.

La delegada Calisto destacó los avances enfocados en reforzar la presencialidad del Estado en materia de seguridad pública y ampliar las atribuciones de la PDI en la zona austral. "Sin duda, la visita de un alto mando de la Policía de Investigaciones, viene a potenciar el compromiso interinstitucional que permitirá concretar la presencia de esta institución en dependencias propias, y abarcar áreas como la investigación criminal, algo que robustecerá las actuales acciones migratorias que desarrollan las y los funcionarios, con miras al avance en el circuito de justicia penal en Puerto Williams, donde ya contamos con Juzgado de Letras y Garantía, Defensoría Penal Pública y la reciente instalación de la Fiscalía Local", mencionó.

Por su parte, el prefecto inspector Vásquez, sostuvo que "hoy día, nuestros funcionarios que se encuentran en Puerto Williams, realizan una labor muy importante en lo que es control migratorio. Debido a la alta carga laboral que hay, con más de 40 mil traslados ya sea de entrada y salida del país que hay a nivel comunal, se vio la necesidad de dotar de una mayor cantidad de funcionarios. Por lo mismo, se han hecho estudios por parte de distintos departamentos de la Policía de Investigaciones de que no es llegar y disponer inmediatamente el traslado de funcionarios por cuanto necesitan tener un cuartel y habitabilidad que nos permitan efectivamente llegar y concretar este trabajo. Es por ello que está nuestro subdirector viendo en terreno cuál va a ser la definición y, si se dispone, como también nos pidió nuestra delegada (Calisto), abarcar no solamente migraciones, sino que también la investigación de delitos que afecten a la comunidad de Puerto Williams".

La autoridad regional de la Policía de Investigaciones complementó que la institución ha estado en coordinaciones con la Fiscalía –entidad que se instaló de manera permanente hace poco menos de un año en Cabo de Hornos-, tendientes a analizar parámetros numéricos y así establecer si efectivamente existe un alza o disminución de delitos en la zona. "Se está trabajando con el Ministerio Público, ya que ellos reciben la totalidad de denuncias que hay por parte de la ciudadanía. Asimismo, también con entrevistas como la sostenida con la delegada (Calisto) y el alcalde (de Cabo de Hornos, Patricio Fernández). Tenemos información, pero tiene que ser analizada, efectuar las trazabilidades respectivas y posteriormente definir por parte de nuestro mando central cuál es la mejor opción para poder llegar y establecer los pasos a seguir", profundizó.

Cabe recordar que, actualmente, la oficina de la Avanzada de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Williams se encuentra en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. El principal trabajo que realizan los cuatro detectives en esta zona austral, es el control migratorio a quienes ingresan y egresan por los tres pasos fronterizos que posee la isla Navarino: Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams y Puerto Navarino. En los dos últimos, donde ejecutan control migratorio marítimo, se concentra la mayor demanda, especialmente en temporada estival con el arribo de cruceros de expedición, buques científicos, cruceros de turismo antártico, yates y veleros.

Aunque en temporada baja siguen llegando embarcaciones de distintas partes del mundo, también se efectúan las diligencias administrativas propias de la Avanzada, además de estar a disposición de la comunidad, ya sea en la toma de denuncias como en orientación de víctimas ante cualquier tipo de delito.

