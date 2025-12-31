Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

SAMU MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN Y AL USO RESPONSABLE DEL 131 EN AÑO NUEVO

Buenos días región.

samumagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe del SAMU Magallanes, Dr. Rodolfo Santander, conversó con la ciudadanía para entregar una serie de recomendaciones orientadas a prevenir emergencias durante las celebraciones de Año Nuevo, instancia en la que además reforzó el llamado al uso responsable del número de emergencias 131.

Desde el organismo explicaron que estas fechas suelen estar asociadas a un aumento de situaciones de riesgo, principalmente por el consumo de alcohol, el uso inadecuado de fuegos artificiales y conductas imprudentes que pueden derivar en accidentes o urgencias médicas evitables. En ese contexto, se enfatizó la importancia de celebrar con responsabilidad, evitar excesos y mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, el Dr. Santander reiteró que el número 131 debe ser utilizado exclusivamente ante situaciones reales de urgencia, ya que un uso indebido puede retrasar la atención de personas que realmente lo necesitan. Durante la conversación, detalló que durante el año 2025 el SAMU Magallanes ha recibido cerca de 10 mil llamadas, de las cuales aproximadamente 900 correspondieron a llamados no pertinentes.

Desde SAMU se indicó que, si bien las bromas o pitanzas han ido disminuyendo con el tiempo, gracias al trabajo educativo y de concientización realizado, aún persisten llamadas que no corresponden a emergencias reales. Por ello, se insistió en continuar avanzando en la responsabilidad ciudadana para permitir una respuesta oportuna y eficaz ante verdaderas situaciones de riesgo.

Finalmente, el jefe del SAMU Magallanes llamó a la comunidad a disfrutar de las celebraciones de Año Nuevo de manera segura, recordando que la prevención y el uso adecuado de los servicios de emergencia son fundamentales para resguardar la salud y la vida de todas y todos en la región.


CENTRO DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL SUR RECIBE SELLO “ACTIVADOS” TRAS CAPACITACIÓN EN ACV

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

SE LANZÓ LA ANTOLOGÍA "CORAZÓN BARCO", POESÍA REGIONAL NACIDA DESDE LA PATAGONIA

DANIELA PAREDES: LA REINVENCIÓN DE LA JUGADORA MAGALLÁNICA DE ALTO RENDIMIENTO A ÁRBITRA Y PROFESORA DE PÁDEL