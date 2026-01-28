Punta Arenas,
28 de enero de 2026

UNIÓN COMUNAL DE CONSEJOS DE DESARROLLO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LENTITUD EN INFRAESTRUCTURA Y ESTABILIDAD LABORAL EN SALUD PRIMARIA

Buenos días región.

consejodesarrollopuq

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Punta Arenas, Tatiana Leuquen, junto a Audet Oyarzún, presidenta del Consejo de Desarrollo del Cesfam Bencur, conversaron sobre las principales preocupaciones que existen en torno a la atención primaria de salud en la comuna.

Durante el espacio radial, la Unión Comunal planteó su inquietud por la lentitud en el avance de los proyectos de infraestructura y por la inestabilidad del recurso humano, factores que consideran clave para asegurar una atención oportuna y de calidad para la comunidad. Tatiana Leuquen, quien además preside el Consejo de Desarrollo del Cesfam Tomás Fenton, recalcó que estas dificultades se arrastran desde hace años y siguen afectando el funcionamiento de los centros de salud municipales.

En ese contexto, la dirigenta señaló: “llevamos muchos años pidiendo avances en el ámbito de salud municipal, a quienes administran salud primaria en nuestra ciudad, que las nuevas infraestructuras sean establecidas o los espacios que necesiten adecuaciones sean realizadas a tiempo, temas también de climas laborales y gestión”, enfatizando que la falta de respuestas concretas impacta directamente tanto en los usuarios como en los equipos de salud.

Finalmente, ambas representantes coincidieron en la necesidad de que las autoridades aceleren los procesos, fortalezcan la gestión y otorguen mayor estabilidad a los equipos de atención primaria, con el fin de responder de mejor manera a las demandas de la población de Punta Arenas.



ssmsaludablemente

PROGRAMA SALUDABLEMENTE REFUERZA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LOS ESPACIOS LABORALES DE MAGALLANES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

EL JANEQUEO DE LA ARMADA DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS TRAS ENVÍO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR MUELLE ANTÁRTICO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

bosquessubantarticos

INVESTIGADORES DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS DIALOGAN SOBRE LOS IMPACTOS DE LA GANADERÍA EN LOS BOSQUES SUBANTÁRTICOS DE LA PATAGONIA

CORMAG IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA DESDE EL EXTREMO SUR CON EL 2° ENCUENTRO DE CÓMICS E ILUSTRADORES “CORMAG-CON 2026”

esquilalagunablanca2026

ALTA PRESENCIA FEMENINA Y BICAMPEONATO DE RENÉ CUEVAS MARCARON LA QUINTA COMPETENCIA DE ESQUILA EN LAGUNA BLANCA