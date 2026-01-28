UNIÓN COMUNAL DE CONSEJOS DE DESARROLLO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LENTITUD EN INFRAESTRUCTURA Y ESTABILIDAD LABORAL EN SALUD PRIMARIA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Punta Arenas, Tatiana Leuquen, junto a Audet Oyarzún, presidenta del Consejo de Desarrollo del Cesfam Bencur, conversaron sobre las principales preocupaciones que existen en torno a la atención primaria de salud en la comuna.

Durante el espacio radial, la Unión Comunal planteó su inquietud por la lentitud en el avance de los proyectos de infraestructura y por la inestabilidad del recurso humano, factores que consideran clave para asegurar una atención oportuna y de calidad para la comunidad. Tatiana Leuquen, quien además preside el Consejo de Desarrollo del Cesfam Tomás Fenton, recalcó que estas dificultades se arrastran desde hace años y siguen afectando el funcionamiento de los centros de salud municipales.

En ese contexto, la dirigenta señaló: “llevamos muchos años pidiendo avances en el ámbito de salud municipal, a quienes administran salud primaria en nuestra ciudad, que las nuevas infraestructuras sean establecidas o los espacios que necesiten adecuaciones sean realizadas a tiempo, temas también de climas laborales y gestión”, enfatizando que la falta de respuestas concretas impacta directamente tanto en los usuarios como en los equipos de salud.

Finalmente, ambas representantes coincidieron en la necesidad de que las autoridades aceleren los procesos, fortalezcan la gestión y otorguen mayor estabilidad a los equipos de atención primaria, con el fin de responder de mejor manera a las demandas de la población de Punta Arenas.

