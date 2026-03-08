Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

IMAGEN SATELITAL DESTACA LA MAGNITUD DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DESDE EL ESPACIO

Una imagen captada por el satélite Copernicus Sentinel-2 el 21 de enero de 2026 muestra el glaciar Grey, los lagos turquesa y el contraste de la estepa patagónica.

Imagen satelital Torres del Paine

El Parque Nacional Torres del Paine fue recientemente captado desde el espacio por uno de los satélites del programa europeo Copernicus. La imagen, obtenida el 21 de enero de 2026 por el satélite Sentinel-2, permite observar con gran detalle la geografía del parque.

En la fotografía satelital destacan los característicos picos de granito del macizo Paine, junto a los valles glaciares, lagos de color turquesa y extensos campos de hielo que conforman este icónico destino turístico de la Patagonia. Uno de los elementos más visibles es el glaciar Grey, que aparece en tonos blancos brillantes y forma parte del Campo de Hielo Patagónico Sur.

El registro también permite apreciar el contraste natural del territorio: la vegetación de la estepa patagónica aparece en tonos verdes, mientras que las montañas rocosas del parque se observan en colores más oscuros y marrones. Los lagos, en tanto, resaltan por su intenso color turquesa, característico de las aguas influenciadas por sedimentos glaciares.

Desde el programa Copernicus explicaron que este tipo de imágenes satelitales permite monitorear la dinámica de los glaciares, la cobertura de nieve y los cambios en los ecosistemas de zonas montañosas remotas. Esta información resulta clave para la investigación climática y para la gestión de áreas protegidas como Torres del Paine, uno de los principales patrimonios naturales de la Región de Magallanes.

fotosafaritorresdelpaine_1770212645_3825139495113698070_395622828

