Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de febrero de 2026

RÉCORD NEGATIVO: CONAF REGISTRA LA MAYOR CANTIDAD DE EXPULSIONES EN PARQUES NACIONALES DE LA PATAGONIA

Durante la actual temporada alta, ya se contabilizan 35 personas expulsadas de áreas protegidas en la Región de Magallanes, superando cifras de años anteriores

Turistas Torres del Paine

​La temporada alta en la Región de Magallanes comenzó con cifras preocupantes en materia de comportamiento de visitantes. Según datos de la Dirección Regional de CONAF Magallanes, desde septiembre de 2025 se han registrado 14 incidentes de infracciones en parques nacionales, que derivaron en la expulsión de 35 personas, convirtiéndose en la cifra más alta hasta la fecha.


​Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 10 de enero en el Parque Nacional Torres del Paine, donde nueve turistas israelíes fueron expulsados por fumar en un lugar prohibido. Ese mismo día, tres turistas neerlandeses también debieron abandonar el recinto por la misma infracción, situación que encendió las alertas en plena temporada estival.

​De acuerdo con la información entregada por CONAF, los 14 incidentes registrados posicionan a la actual temporada 2025-2026 como la que presenta mayor número de expulsiones, aun cuando restan varios meses para el cierre del periodo estadístico. La cifra supera la temporada 2022-2023, que hasta ahora encabezaba el registro con 12 incidentes.

​Desde Magallanes, el llamado apunta a reforzar el respeto por las normas en áreas protegidas, especialmente en parques emblemáticos como Torres del Paine, donde el alto flujo de visitantes exige responsabilidad para resguardar la seguridad y el patrimonio natural de la región.


Paso a paso: qué hacer si ves a alguien fumando o haciendo fuego donde no corresponde

  1. Mantén distancia y evalúa el riesgo: no te acerques si hay viento fuerte, pasto seco, matorrales o si la persona está alterada.

  2. Registra la ubicación exacta: sendero, sector, campamento o refugio, referencia cercana (km, mirador, puente), hora y dirección del viento.

  3. Avisa de inmediato a personal del área: guardaparques o administración del parque, si te encuentras dentro.

  4. Llama a emergencias (idealmente en paralelo a avisar a guardaparques):
    • CONAF: 130 (denuncias y alerta de incendios forestales)
    • Bomberos: 132
    • Carabineros: 133
  5. Entrega información clara y breve: qué viste (cigarrillo, fogata, cocinilla), cuántas personas, si el fuego está encendido, si hay chispas o humo y tu ubicación precisa.

  6. No enfrentes a la persona si no es seguro: prioriza la denuncia y la prevención; el control y las sanciones corresponden a la autoridad.

  7. Si el fuego es incipiente y es seguro actuar, intenta controlarlo solo con agua o tierra y sin exponerte; si crece, retírate y vuelve al punto 4.

Indicaciones simples para prevenir incendios en parques y zonas de camping

  • Usa solo fogones y zonas habilitadas; no hagas fuego al aire libre ni uses cocinillas fuera de sectores permitidos.
  • No fumes dentro de áreas protegidas; está estrictamente prohibido usar fuentes de calor donde no corresponde.
  • No dejes basura, colillas ni vidrios y evita herramientas que generen chispas.
  • Ante viento, sequedad o alertas, extrema medidas y sigue siempre las instrucciones de guardaparques.

Las sanciones son severas. Encender fuego en parques nacionales puede significar penas de 61 días a 3 años de cárcel y multas de 11 a 50 UTM (aprox. $730 mil a $3,3 millones). Si se provoca un incendio forestal que afecte gravemente a la vida animal o vegetal, las penas pueden ir de 5 años y un día a 20 años de cárcel, además de la expulsión del país en caso de ciudadanos extranjeros.

Al respecto, Christian Ruiz, jefe de prevención del Departamento de Protección contra Incendios Forestales en la Región de Magallanes, señaló que “tenemos distintas campañas de prevención y siempre hacemos un llamado a evitar el uso de fuentes de calor, herramientas que generen chispas o cualquier situación que provoque un incendio forestal. Hemos trabajado con municipios —como en la peregrinación de la Virgen de Montserrat— para evitar fogatas al aire libre. Al visitar áreas protegidas o zonas de camping, es clave cuidar el entorno y usar solo los sectores habilitados con fogones, evitando el fuego directo sobre el suelo”.

La colaboración de visitantes y comunidades es fundamental para proteger los parques nacionales y evitar que una negligencia se transforme en una emergencia ambiental.


fiscalización seremi salud

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA UN RETORNO SEGURO A CLASES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

Leer Más

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

dsc05278
nuestrospodcast
Daniel D'Alcantara

CONTINUA LA SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA – FEBRERO 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Turistas Torres del Paine

RÉCORD NEGATIVO: CONAF REGISTRA LA MAYOR CANTIDAD DE EXPULSIONES EN PARQUES NACIONALES DE LA PATAGONIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Río San Juan FOTO Diego Nahuel

A MÁS DE 397 MIL MILLONES DE PESOS ASCIENDE EL MONTO IDENTIFICADO A PAGAR EN PATENTES POR NO USO DE AGUAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
1

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ DESTACA LABOR POLICIAL EN RETENES FRONTERIZOS DE CARABINEROS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA