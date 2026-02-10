RÉCORD NEGATIVO: CONAF REGISTRA LA MAYOR CANTIDAD DE EXPULSIONES EN PARQUES NACIONALES DE LA PATAGONIA

​La temporada alta en la Región de Magallanes comenzó con cifras preocupantes en materia de comportamiento de visitantes. Según datos de la Dirección Regional de CONAF Magallanes, desde septiembre de 2025 se han registrado 14 incidentes de infracciones en parques nacionales, que derivaron en la expulsión de 35 personas, convirtiéndose en la cifra más alta hasta la fecha.

​Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 10 de enero en el Parque Nacional Torres del Paine, donde nueve turistas israelíes fueron expulsados por fumar en un lugar prohibido. Ese mismo día, tres turistas neerlandeses también debieron abandonar el recinto por la misma infracción, situación que encendió las alertas en plena temporada estival.



​De acuerdo con la información entregada por CONAF, los 14 incidentes registrados posicionan a la actual temporada 2025-2026 como la que presenta mayor número de expulsiones, aun cuando restan varios meses para el cierre del periodo estadístico. La cifra supera la temporada 2022-2023, que hasta ahora encabezaba el registro con 12 incidentes.



​Desde Magallanes, el llamado apunta a reforzar el respeto por las normas en áreas protegidas, especialmente en parques emblemáticos como Torres del Paine, donde el alto flujo de visitantes exige responsabilidad para resguardar la seguridad y el patrimonio natural de la región.







Paso a paso: qué hacer si ves a alguien fumando o haciendo fuego donde no corresponde

Mantén distancia y evalúa el riesgo: no te acerques si hay viento fuerte, pasto seco, matorrales o si la persona está alterada.

Registra la ubicación exacta: sendero, sector, campamento o refugio, referencia cercana (km, mirador, puente), hora y dirección del viento.

Avisa de inmediato a personal del área: guardaparques o administración del parque, si te encuentras dentro.

Llama a emergencias (idealmente en paralelo a avisar a guardaparques):

CONAF: 130 (denuncias y alerta de incendios forestales)



Bomberos: 132



Carabineros: 133

Entrega información clara y breve: qué viste (cigarrillo, fogata, cocinilla), cuántas personas, si el fuego está encendido, si hay chispas o humo y tu ubicación precisa.

No enfrentes a la persona si no es seguro: prioriza la denuncia y la prevención; el control y las sanciones corresponden a la autoridad.

Si el fuego es incipiente y es seguro actuar, intenta controlarlo solo con agua o tierra y sin exponerte; si crece, retírate y vuelve al punto 4.





Indicaciones simples para prevenir incendios en parques y zonas de camping​

Usa solo fogones y zonas habilitadas; no hagas fuego al aire libre ni uses cocinillas fuera de sectores permitidos.



No fumes dentro de áreas protegidas; está estrictamente prohibido usar fuentes de calor donde no corresponde.



No dejes basura, colillas ni vidrios y evita herramientas que generen chispas.



Ante viento, sequedad o alertas, extrema medidas y sigue siempre las instrucciones de guardaparques.

Las sanciones son severas. Encender fuego en parques nacionales puede significar penas de 61 días a 3 años de cárcel y multas de 11 a 50 UTM (aprox. $730 mil a $3,3 millones). Si se provoca un incendio forestal que afecte gravemente a la vida animal o vegetal, las penas pueden ir de 5 años y un día a 20 años de cárcel, además de la expulsión del país en caso de ciudadanos extranjeros.

Al respecto, Christian Ruiz, jefe de prevención del Departamento de Protección contra Incendios Forestales en la Región de Magallanes, señaló que “tenemos distintas campañas de prevención y siempre hacemos un llamado a evitar el uso de fuentes de calor, herramientas que generen chispas o cualquier situación que provoque un incendio forestal. Hemos trabajado con municipios —como en la peregrinación de la Virgen de Montserrat— para evitar fogatas al aire libre. Al visitar áreas protegidas o zonas de camping, es clave cuidar el entorno y usar solo los sectores habilitados con fogones, evitando el fuego directo sobre el suelo”.

La colaboración de visitantes y comunidades es fundamental para proteger los parques nacionales y evitar que una negligencia se transforme en una emergencia ambiental.



