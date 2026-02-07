CAMPAÑA ESTIVAL PARA POSTULAR A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

El departamento de reclutamiento y selección P6, a través de sus oficinas de postulaciones ubicadas a lo largo de todo el territorio nacional, se encuentra en plena campaña estival 2026.

El Suboficial Mayor de Carabineros Samuel Cifuentes Venegas, encargado de la oficina de postulaciones de punta arenas, informó al respecto: “Efectivamente, los jóvenes interesados en postular a la escuela de formación de carabineros de chile, tienen plazo hasta el día sábado 28 de febrero del presente año, para optar al llamado del mes de julio de 2026. A partir de marzo se continúa con el proceso de admisión normalmente, puesto que se mantiene abierto todos los días del año. No obstante, quienes se inscriban posterior al mes de febrero, pasan a formar parte del proceso para el llamado de enero 2027”.

Por lo anterior, el Suboficial Mayor Cifuentes, comenta que se han realizado diversas acciones de difusión este verano, como la participación en ferias, exposiciones, y difusión presencial en distintos sectores de la ciudad. Hemos contado con el compromiso de distintas secciones y especialidades, para dar a conocer a los jóvenes y comunidad en general, todo el quehacer policial, invitando a postular a la escuela de formación de carabineros, al escalafón de orden y seguridad.

Las personas interesadas pueden visitar el sitio web postulaciones.carabineros.cl, en donde encontrarán amplia información sobre el escalafón de orden y seguridad, detalles, prospecto, requisitos básicos, proceso de reclutamiento y selección, como así también, toda la documentación requerida para poder postular y validar su inscripción.

Cabe hacer mención, que actualmente el proceso de documentación, antecedentes personales, y evaluación psicolaboral, se realiza de manera 100% online. Mientras que, la visación médica, dental, pruebas de capacidad física y entrevista personal, se realizan de manera presencial. Para dudas y consultas en la región de magallanes, la oficina se encuentra ubicada en la comuna de punta arenas, en la Calle Roca N° 924, con atención de público de lunes a viernes en horario de oficina.





​

