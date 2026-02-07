Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de febrero de 2026

CAMPAÑA ESTIVAL PARA POSTULAR A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

Plazo de inscripción vence el día 28 de febrero del presente año. ​

PHOTO-2026-02-06-16-41-40

El departamento de reclutamiento y selección P6, a través de sus oficinas de postulaciones ubicadas a lo largo de todo el territorio nacional, se encuentra en plena campaña estival 2026.

El Suboficial Mayor de Carabineros Samuel Cifuentes Venegas, encargado de la oficina de postulaciones de punta arenas, informó al respecto: “Efectivamente, los jóvenes interesados en postular a la escuela de formación de carabineros de chile, tienen plazo hasta el día sábado 28 de febrero del presente año, para optar al llamado del mes de julio de 2026. A partir de marzo se continúa con el proceso de admisión normalmente, puesto que se mantiene abierto todos los días del año. No obstante, quienes se inscriban posterior al mes de febrero, pasan a formar parte del proceso para el llamado de enero 2027”.

Por lo anterior, el Suboficial Mayor Cifuentes, comenta que se han realizado diversas acciones de difusión este verano, como la participación en ferias, exposiciones, y difusión presencial en distintos sectores de la ciudad. Hemos contado con el compromiso de distintas secciones y especialidades, para dar a conocer a los jóvenes y comunidad en general, todo el quehacer policial, invitando a postular a la escuela de formación de carabineros, al escalafón de orden y seguridad.

Las personas interesadas pueden visitar el sitio web postulaciones.carabineros.cl, en donde encontrarán amplia información sobre el escalafón de orden y seguridad, detalles, prospecto, requisitos básicos, proceso de reclutamiento y selección, como así también, toda la documentación requerida para poder postular y validar su inscripción.

Cabe hacer mención, que actualmente el proceso de documentación, antecedentes personales, y evaluación psicolaboral, se realiza de manera 100% online. Mientras que, la visación médica, dental, pruebas de capacidad física y entrevista personal, se realizan de manera presencial. Para dudas y consultas en la región de magallanes, la oficina se encuentra ubicada en la comuna de punta arenas, en la Calle Roca N° 924, con atención de público de lunes a viernes en horario de oficina.



javier saez creador de contenido español

JAVIER SÁEZ, CREADOR DE CONTENIDO ESPAÑOL QUE HARÁ UN DOCUMENTAL SOBRE CHILE EN YOUTUBE, VOLVERÁ A MAGALLANES EN FEBRERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONGRESO FUTURO LIBERA TODAS SUS CHARLAS 2026 Y CONSOLIDA SU CONTENIDO COMO BIEN PÚBLICO

Leer Más

​El encuentro desarrollado en enero pasado, contó con más de 120 expertos nacionales y extranjeros en diversas materias. Ahora cualquier persona en cualquier lugar, podrá acceder a ese material.

​El encuentro desarrollado en enero pasado, contó con más de 120 expertos nacionales y extranjeros en diversas materias. Ahora cualquier persona en cualquier lugar, podrá acceder a ese material.

monique-morrow-en-congreso-futuro-2026-jt0051
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-06-01 at 4

AUMENTÓ MONTO DE LA PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
PHOTO-2026-02-06-16-41-40

CAMPAÑA ESTIVAL PARA POSTULAR A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Dólar

¿CÓMO AFECTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES LA BAJA DEL DÓLAR?

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FOTO MIGUEL COLPIHUEQUE

GORE Y CORFO FORTALECEN CAPITAL HUMANO CON FORMACIÓN ASME EN SOLDADURA