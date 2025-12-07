CHILE SE CORONA POR SÉPTIMA VEZ COMO EL MEJOR DESTINO DE AVENTURA EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2025

En el certamen, superó a otros seis países que ya habían ganado sus respectivas competencias continentales. Hablamos de Japón (Asia), Saint Lucía (Caribe), Costa Rica (Centroamérica), Huesca, España (Europa), Ras Al-Khaimah, Emiratos Árabes (Oriente Medio) y Nueva Zelanda (Oceanía).

De esta forma, Chile consolidó su liderazgo, resaltando como un referente global para vivir experiencias de inmersión en la naturaleza e interacción con comunidades locales, cualidades que se suman a su diversidad geográfica y a la sólida oferta turstica disponible de norte a sur.

El director nacional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Cristóbal Benítez, afirmó que “este premio confirma que Chile es aventura y que seguimos siendo un destino reconocido mundialmente por la diversidad de nuestros paisajes y la calidad de las experiencias que se pueden vivir en el país”.

Junto con ello, Benítez señaló que el galardón consolida el trabajo que Chile viene realizando hace años, como ser la sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura de ATTA y mantener el título sudamericano por 11 ocasiones desde 2015.

Adicionalmente, desde la Subsecretaría de Turismo, explicaron que “la obtención de este reconocimiento refuerza la imagen de Chile en los mercados turísticos globales y contribuye a atraer más visitantes interesados en la naturaleza, el deporte y la vida al aire libre”, añadiendo que este premio será una herramienta para fortalecer la promoción internacional de los destinos nacionales.

En los últimos 10 años, Chile se quedó con este reconocimiento en 7 ocasiones: 6 veces consecutivamente entre 2016 y 2021, y ahora en 2025.

Además, en el mismo periodo se ha llevado 4 estatuillas como Mejor Destino Verde, las que totalizan 11 reconocimientos turísticos en la competencia mundial.

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2016.

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2017.

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2018.

– Mejor Destino Verde del Mundo 2019.

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2019.

– Mejor Destino Verde del Mundo 2020.

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2020.

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2021.

– Mejor Destino Verde del Mundo 2022.

– Mejor Destino Verde del Mundo 2023.

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2025.

Además, a nivel sudamericano, Chile ha obtenido 30 premios desde 2015, sumando en total 41 estatuillas en los World Travel Awards.

