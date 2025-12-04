MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA INAUGURA 19 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA

​La inauguración de 19 cámaras de televigilancia realizó la Municipalidad de Laguna Blanca, que fueron financiadas por el Sistema Nacional de Seguridad Municipal (SNSM), de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), permitiendo fortalecer la seguridad de los habitantes de la comuna.



Este proyecto se suma al financiamiento que previamente realizó la SPD para la adquisición de la primera camioneta de patrullaje municipal, que junto a la firma del convenio OS-14 de Carabineros, permite que un funcionario de la municipalidad y policial realicen un trabajo preventivo y de fiscalización de manera conjunta.



En la ceremonia participó la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos y el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado, que acompañaron al alcalde Fernando Ojeda y a la comunidad que asistió al hito de inauguración.



La seremi Barrientos manifestó que “este proyecto refleja la mirada de equidad territorial que ha tenido la Subsecretaría de Prevención del Delito, otorgando financiamiento a todas las comunas de la región, porque todas las personas tienen el derecho a vivir tranquilas, independiente del lugar y la cantidad de habitantes de su territorio”.



Cabe destacar, que este Gobierno eliminó la concursabilidad de recursos para que los municipios puedan financiar proyectos de seguridad, debido a que permanentemente las comunas más pequeñas quedaban sin posibilidad de avanzar en esta materia.



“Ahora, comunas rurales, como Laguna Blanca, ha podido crear su sistema de seguridad, con apoyo económico y técnico de la Subsecretaría de Prevención de Delito, para que cada comunidad pueda atender sus problemas con mirada local”, resaltó la seremi Carla Barrientos.







