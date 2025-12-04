Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA INAUGURA 19 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA

​Financiadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

camaraslagunablanca

​La inauguración de 19 cámaras de televigilancia realizó la Municipalidad de Laguna Blanca, que fueron financiadas por el Sistema Nacional de Seguridad Municipal (SNSM), de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), permitiendo fortalecer la seguridad de los habitantes de la comuna.

 
Este proyecto se suma al financiamiento que previamente realizó la SPD para la adquisición de la primera camioneta de patrullaje municipal, que junto a la firma del convenio OS-14 de Carabineros, permite que un funcionario de la municipalidad y policial realicen un trabajo preventivo y de fiscalización de manera conjunta.

 
En la ceremonia participó la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos y el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado, que acompañaron al alcalde Fernando Ojeda y a la comunidad que asistió al hito de inauguración.

 
La seremi Barrientos manifestó que “este proyecto refleja la mirada de equidad territorial que ha tenido la Subsecretaría de Prevención del Delito, otorgando financiamiento a todas las comunas de la región, porque todas las personas tienen el derecho a vivir tranquilas, independiente del lugar y la cantidad de habitantes de su territorio”.

 
Cabe destacar, que este Gobierno eliminó la concursabilidad de recursos para que los municipios puedan financiar proyectos de seguridad, debido a que permanentemente las comunas más pequeñas quedaban sin posibilidad de avanzar en esta materia.

 
“Ahora, comunas rurales, como Laguna Blanca, ha podido crear su sistema de seguridad, con apoyo económico y técnico de la Subsecretaría de Prevención de Delito, para que cada comunidad pueda atender sus problemas con mirada local”, resaltó la seremi Carla Barrientos.



Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DEL TRABAJO RELEVA AVANCES LABORALES EN MATERIA DE INCLUSIÓN

INSTITUCIONES DE TIERRA DEL FUEGO RECIBEN CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO