3 de diciembre de 2025

“MATEMÁTICA EN RUTA” AYUDÓ A MEJORAR APRENDIZAJES EN ESCUELAS DEL SLEP MAGALLANES

​Se espera que, para este nuevo ciclo del programa, que contempla los años 2026 y 2027, más establecimientos de la educación pública se sumen para reforzar el conocimiento matemático.

slepmatematica

En el salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación se realizó el cierre del trabajo realizado por Matemática en Ruta, un programa realizado por el Centro Félix Klein de la Universidad de Santiago de Chile que intervino 16 establecimientos de la educación pública en Magallanes para fortalecer las competencias pedagógicas y didácticas con estudiantes de primero a sexto básico.

 
La colaboración con el SLEP Magallanes se ejecutó en el periodo 2024 y 2025 y ayudó a obtener importante información sobre a la formación matemática realizada por los docentes en los establecimientos.

 
Sobre esto, Jesús Rivera, encargado de formación y desarrollo profesional del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, comentó que “el Centro Félix Klein de la USACH nos ha aportado datos relevantes en relación a cómo están aprendiendo los estudiantes, como están siendo las prácticas de nuestros docentes y, con eso, las debilidades que tienen y como esas debilidades han sido abordadas a raíz del acompañamiento y trabajo en conjunto con el equipo directivo”.
A través de las Redes Evolutivas de Aprendizaje Matemático (REAM) el programa apoya a los docentes en la gestión y planificación de contenidos por ejes temáticos y desagregados matemáticos, por lo que se define una ruta para que los niños aprendan de acuerdo al nivel en el que van y de forma didáctica.

 
El programa nació porque, tras la pandemia, muchos estudiantes presentaron un alto rezago en sus logros de aprendizaje. Tras identificar este problema se busca mejorar la relación de los alumnos con la matemática y sus resultados académicos.
Lorena Espinoza, directora del Centro Félix Klein, asegura que ya se han visto grandes mejoras en Magallanes. Contó, por ejemplo, que “14 de los 16 colegios que participaron subieron su SIMCE, entonces ese es un efecto que les interesa, pero a nosotros no solamente nos interesa el puntaje en SIMCE, sino que ha habido un crecimiento muy importante en términos del interés por la matemática. Hemos escuchado estudiantes que dicen, bueno, a mí me gustaba la matemática, pero ahora me encanta”.

 
Uno de los establecimientos del SLEP Magallanes que es parte de esta gran mejora en matemática fue la Escuela España. Su directora, Bernardita Hurtado, declaró que “es un programa muy importante para nuestra comunidad educativa porque permitió fortalecer las capacidades docentes a través del diseño de estrategias de implementación de las matemáticas en los estudiantes. Tuvimos un aumento significativo en los resultados SIMCE de matemática de este año con un alza de 24 puntos en cuarto básico”.

 
Si bien la primera parte del programa llegó a su fin, el SLEP Magallanes seguirá trabajando con el Centro Félix Klein con una versión 2.0 de Matemática en Ruta, eso si con algunas diferencias que explicó el director nacional de Matemática en Ruta, Joaquim Barbe.

 
“Una es que habrá un mayor acompañamiento en aula, es decir, el acompañamiento en aula es algo que fue muy valorado, pero vimos que requería un poco más de presencia, por lo tanto hay un incremento en ese aspecto del número de visitas presenciales a los establecimientos. Por otro lado, se vio tan útil esto de las redes de aprendizaje que el Ministerio encargó las redes de aprendizaje de séptimo a segundo medio. Por lo tanto, también hay un desafío muy importante de hacer estos mapas para el ciclo de enseñanza media y eso serían como dos de las principales mejoras”, explicó.

 
Se espera que, para este nuevo ciclo del programa, que contempla los años 2026 y 2027, más establecimientos de la educación pública se sumen para reforzar el conocimiento matemático.


