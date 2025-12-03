3 de diciembre de 2025
PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS
El equipo se trasladó en el helicóptero de Carabineros hasta el sector del Paso John Gardner, gracias a la colaboración interinstitucional que permitió efectuar las labores en una zona de difícil acceso.
En el marco de la investigación por el fallecimiento de cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, detectives de la PDI Magallanes y peritos del Laboratorio de Criminalística, junto a la fiscal jefa de Puerto Natales, desarrollaron diversas diligencias investigativas y trabajo científico técnico en el sitio del suceso, ubicado en el Circuito O.
