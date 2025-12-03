Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

​El equipo se trasladó en el helicóptero de Carabineros hasta el sector del Paso John Gardner, gracias a la colaboración interinstitucional que permitió efectuar las labores en una zona de difícil acceso.

pdipaine

En el marco de la investigación por el fallecimiento de cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, detectives de la PDI Magallanes y peritos del Laboratorio de Criminalística, junto a la fiscal jefa de Puerto Natales, desarrollaron diversas diligencias investigativas y trabajo científico técnico en el sitio del suceso, ubicado en el Circuito O.

El equipo se trasladó en el helicóptero de Carabineros hasta el sector del Paso John Gardner, gracias a la colaboración interinstitucional que permitió efectuar las labores en una zona de difícil acceso.

pdifallecido

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO

MUNICIPIO EN ALERTA POR TARDANZA DEL GORE EN EL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

pdipaine

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

pdipaine

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

banner sanchez
COMIENZA A OPERAR LA AVANZADA TEMPORAL LAGO DICKSON

COBRE CHILENO ALCANZA NUEVO RÉCORD HISTÓRICO: ESTE ES EL PRECIO QUE REGISTRA EN 2025