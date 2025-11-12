SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA DESPLIEGUE PARA LAS VOTACIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

​Los servicios de seguridad dispuestos para las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre fueron informados hoy por la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos; el seremi de Gobierno, Andro Mimica; el subprefecto fronterizo de Carabineros, teniente coronel Francisco Arévalo; y el prefecto provincial de la PDI, subprefecto Pablo Merino, quienes llamaron a la comunidad a acudir tranquila y con tiempo a sufragar.



Se recordó que este proceso eleccionario es obligatorio, y que quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben excusarse en las unidades de Carabineros o en otros espacios habilitados para este fin.



La seremi Barrientos informó que en Punta Arenas estarán disponibles para realizar las excusas la Prefectura Magallanes, la Junta Vecinal N°20 (ubicada frente a la Primera Comisaría) y el Gimnasio GOPE de calle Ignacio Carrera Pinto.

Para agilizar el trámite excusatorio, “invitamos a utilizar la página web www.comisariavirtual.cl para iniciar la diligencia, y con el código digital alfanumérico que se entrega, presentarlo junto al carnet de identidad en los locales que están dispuestos para efectuar las excusas”, recomendó la seremi.



En el caso de Natales, estarán disponibles para la realización de las excusas la Segunda Comisaría y el Gimnasio Esmeralda; en Porvenir, la Sala de Uso Múltiple; y en Cabo de Hornos, la Cuarta Comisaría de Carabineros.



“Queremos que la gente vaya de manera tranquila y segura a ejercer este derecho de votación. También hacer hincapié en que puedan administrar los tiempos. Esperamos que la gente no llegue hasta el momento del cierre de las mesas para así evitar una aglomeración”, acotó Barrientos.



El seremi Mimica confirmó que 450 funcionarios de las Fuerzas Armadas estarán desplegados en los locales de votación, y que la hora de inicio del proceso será a las 08:00 horas del domingo.



“Los extranjeros que viven en la región de Magallanes y que tienen derecho a voto, no es necesario, en el caso de que no vayan a votar, que tengan que excusarse, porque no están con multas asociadas. En tanto, en el caso para las multas de los nacionales que no concurran a los lugares de votación, van entre el 0,5 UTM y la 1,5 UTM”, manifestó el seremi de Gobierno.



Por su parte, respecto a la PDI, el subprefecto Merino detalló que desde el nivel central habrá “un despliegue de unidades especializadas de Ciberseguridad y Cibercrimen, en el Servicio Electoral y en el resguardo del Data Center, a fin de evitar ataques cibernéticos. En lo que se refiere al nivel regional, realizaremos un refuerzo de las fronteras con tal de asegurar el libre tránsito de las personas que viven entrando al territorio”.



El teniente coronel Arévalo detalló que “las constancias excusatorias se pueden dejar desde las 00:00 horas hasta las 23:59 del domingo en cualquier cuartel de Carabineros, y los lugares extras de constancias van a estar habilitados de las 08:00 hasta las 18:00 horas del domingo. Aproximadamente 80 carabineros estarán en los lugares de votación, más el servicio de escolta de voto que tenemos de resguardo posterior al cierre de los locales”.



Las autoridades recalcaron el llamado a las personas a no dejar el sufragio para última hora y recordar portar la cédula de identidad al momento de realizar su constancia.





