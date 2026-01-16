23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

​“Participé en la visita a terreno, en conjunto con algunas empresas interesadas, en donde se construirá el futuro electroterminal para la carga de los buses del sistema de transporte eléctrico de la ciudad de Punta Arenas, donde vimos la superficie para construcción y los planos del anteproyecto referencial para la instalación de esta importante parte del sistema”, informó el seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones, José Luis Hernández, al finalizar el recorrido de los dos paños adquiridos por el gobierno regional para dichos fines, en el sector industrial de Punta Arenas en la Ruta 9 Norte.



23 empresas compraron las bases de licitación del proyecto de electromovilidad para el transporte público urbano de la capital regional. Este miércoles y jueves tuvieron la oportunidad de conocer el terreno y conocer in situ los detalles que caracterizan el inmueble, que deberá albergar los 100 buses y el terminal de carga, con las características requeridas en las bases de licitación.



Según comentó Hernández, esta es una instancia que se tenía establecida dentro de las bases “por lo que se desarrolló en conjunto con los representantes del nivel central del ministerio y el equipo local de la División de Transporte Público Regional DTPR, momentos en que se revisaron detalles y disiparon dudas de las empresas interesadas en el proyecto”, señaló.



Electroterminal



El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena adquirió 2 terrenos en el kilómetro 8,5 norte de la Ruta 9 para la construcción del terminal de acopio y carga de los 100 buses eléctricos que compondrán la flota del sistema de transporte público de Punta Arenas. Son en total 25.697 metros cuadrados (2 y media hectáreas) compuestos por el Lote A-19 de 7.017,99 metros cuadrados de superficie y el Lote A-18 de 18.678,68 metros cuadrados de superficie.



El objetivo de esta adquisición fue en primera instancia incorporar los 100 buses eléctricos que se están licitando, pero con la cantidad de metros cuadrados que permita agrandar el área de carga, de ser necesario por una futura la incorporación de más buses a esta flota inicial.



Con fecha 6 de enero de 2026 se publicaron los antecedentes del terreno para el electroterminal en el sitio web de la DTPR (https://www.dtpr.gob.cl/ ) y de un anteproyecto referencial que involucra oficinas, áreas de descanso para las y los conductores, zona de mantenimiento y lavado, zona de carga y depósito de buses.



Como exigencia, las zonas de carga y depósito de buses deben considerarse techadas y cerradas de modo que se permita una comodidad mínima para el trabajo de los operarios en las condiciones climáticas de Punta Arenas. Asimismo, se debe considerar la climatización para estos recintos.



Entre los días 14 y 15 de enero asistieron alrededor de 28 personas en representación de diferentes empresas locales y nacionales.

