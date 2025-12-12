IMPULSADO POR EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE: PRIMER PROYECTO DE AMONÍACO VERDE EN EL PAÍS ES APROBADO

Lo nuevo. ​La mañana de este viernes, el proyecto Volta -de la compañía Mejillones Ammonia Energy (MAE)- fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta. MAE fue fundada por el empresario estadounidense James Calaway.

El proyecto de US$ 2.500 millones obtuvo el visto bueno de forma unánime por 11 a 0.

La aprobación se justificaba en un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que cumplía con la normativa ambiental vigente.

Este resultado marca un hito porque se convirtió en el primer proyecto a escala industrial de amoníaco verde en Chile en conseguir su aprobación ambiental.

Detalles de iniciativa. El proyecto denominado “Proyecto Volta – Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde” fue ingresado a tramitación ambiental en febrero de 2024.

El proyecto se abastecerá energéticamente por una planta solar fotovoltaica que se conectará con las instalaciones por medio de una línea de transmisión eléctrica de 9,5 km.

La planta se ubicará a 3 km de la costa y a 8 km del centro de Mejillones, en tanto el segmento fotovoltaico estará a 8 km al sur de la ciudad.

El producto de amoníaco verde se transportará por medio de un ducto a uno de los terminales del sector portuario de Mejillones.

La planta contará con una vida útil de 50 años. Se estima que la producción nominal de amoníaco alcanzará las 620 mil toneladas al año.

Reutilización de agua. Para el suministro hídrico, el proyecto reutilizará todas las aguas residuales de Mejillones que hoy se desechan en el mar tras un tratamiento primario, lo que aportará a la calidad ambiental de la bahía.

Como complemento, la operación considera agua desalada proveniente de plantas existentes que ya cuentan con su aprobación ambiental.

La compañía estima que durante su fase de construcción se generarán 1.700 puestos de trabajo, mientras que en operación se proyectan alrededor de 500 empleos directos e indirectos.

Se estima que la planta, a plena capacidad, permitirá evitar la emisión de más de 1 millón de toneladas de CO₂ al año, equivalente a la contaminación generada por más de 200.000 vehículos de combustión interna en un año.

Se estima que la planta, a plena capacidad, permitirá evitar la emisión de más de 1 millón de toneladas de CO₂ al año, equivalente a la contaminación generada por más de 200.000 vehículos de combustión interna en un año. La construcción está programada para comenzar en 2027, con miras a comenzar la producción comercial hacia 2029.

Tras la aprobación, el gerente general de MAE, Gonzalo Moyano, valoró el respaldo de las autoridades regionales: “La decisión unánime de la Coeva reafirma el rigor técnico y ambiental con el que desarrollamos el proyecto Volta”.

Agregó que “esta iniciativa no solo impulsa una nueva industria estratégica para Chile, sino que también aportará de manera concreta a la descarbonización del país y al desarrollo sostenible de Mejillones. Estamos orgullosos de liderar este avance y comprometidos con que Volta se convierta en un referente nacional e internacional”.

Impulsada por estadounidense. La iniciativa es impulsada por el empresario texano James Calaway, fundador y presidente de la compañía MAE.

Según Forbes, Calaway es hijo de un histórico empresario petrolero de Estados Unidos y miembro vitalicio de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.

Desde 2009 hasta su salida en 2016, Calaway lideró la minera de litio Orocobre que cuenta con importantes proyectos en Argentina.

Actualmente, es el presidente también de Ioneer, empresa desarrolladora de litio en Nevada, Estados Unidos.

Calaway cuenta con un magíster de la Universidad de Oxford en Política, Filosofía y Economía, y se graduó de la Universidad de Texas con una licenciatura en Economía.

​

Fuente: ex-ante.cl

