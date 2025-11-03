EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

En el extremo sur del planeta, donde la cordillera de Darwin se sumerge en los fiordos australes y el silencio se vuelve parte del paisaje, emerge una propuesta que promete redefinir la forma de explorar Tierra del Fuego. Lodge Almirantazgo, impulsado por Holding Solo Expediciones, se alza como el nuevo punto de encuentro entre la aventura, la conservación y el lujo consciente.

Más que un alojamiento, este lodge es una invitación a descubrir -y proteger- uno de los lugares más prístinos del planeta: el Seno Almirantazgo, una joya natural donde glaciares, colonias de elefantes marinos y bosques subantárticos, conviven en un equilibrio casi intacto.

"Queremos abrir una nueva ruta de exploración responsable hacia el sur de Tierra del Fuego, posicionando esta zona como un destino internacional de turismo sustentable. Aquí, los viajeros no solo vienen a observar la naturaleza, sino a reconectarse con ella", comenta Alejandro Solo de Zaldívar, gerente general de Holding Solo Expediciones.

El fin del camino: Caleta María

Lodge Almirantazgo se ubica en Caleta María, un rincón remoto conocido como "el fin del camino", donde termina la última ruta de Tierra del Fuego y comienza el reino de la naturaleza indómita. En este escenario de belleza sobrecogedora y legado histórico -antiguo aserradero abandonado tras un terremoto-, el lodge ofrecerá una experiencia íntima y exclusiva para solo 16 huéspedes, distribuidos en cabañas y suites de diseño inspiradas en la cultura Selk'nam.

Su arquitectura honrará la memoria de los primeros habitantes de la isla, con espacios que combinan materiales nobles, calidez y una fuerte identidad fueguina. "El lodge se ambientará siguiendo el legado Selk'nam, otorgándole una forma particular al lugar. Queremos que cada visitante sienta que entra en un espacio con alma, que conecta con la historia profunda del territorio", añade Solo de Zaldívar.

Además del confort, la propuesta se sustenta en una operación sustentable, con respeto por el entorno natural y énfasis en el uso eficiente de recursos. La iniciativa contempla habilitar el aeródromo de Caleta María, mejorando la conectividad desde Punta Arenas y abriendo un nuevo circuito de navegación entre ambos puntos.

Explorar, comprender, conservar

Desde el lodge, los huéspedes podrán embarcarse en expediciones a los rincones más secretos del Seno Almirantazgo: fiordos como Parry, Ainsworth o Brookes, navegaciones entre glaciares y observación de fauna marina en su estado más puro. Las embarcaciones Isla Isabel e Isla Marta, propiedad del holding, permitirán explorar lugares que hasta ahora solo unos pocos científicos y aventureros habían alcanzado.

El concepto es claro: viajar para conocer y conocer para proteger. El turismo aquí no busca masividad, sino experiencias auténticas, sostenibles y transformadoras, donde cada paso en la naturaleza refuerza el compromiso con su preservación.

La propuesta gastronómica será otro punto alto. Con un enfoque en productos locales -centolla, ostiones, cordero, vacuno salvaje y hortalizas magallánicas-, la cocina rendirá homenaje al territorio fueguino. Los menús, pensados para despertar los sentidos, contarán historias de origen y rescatarán recetas que hablan del viento, del mar y de la vida en el sur extremo de la región.

Un impulso para la nueva frontera del turismo

Desde el ámbito gremial, el proyecto ha sido recibido con entusiasmo y con la idea de que marcará un antes y un después en Tierra del Fuego. Para Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile (Asociación Magallánica de Empresas de Turismo), la apertura del lodge representa una oportunidad para descentralizar la oferta turística y fortalecer la economía local.

"Lodge Almirantazgo es un ejemplo de cómo el turismo puede generar desarrollo sin perder el foco en la sostenibilidad. Es una oportunidad para descentralizar la oferta, fortalecer comunidades y atraer a un viajero más consciente y comprometido con el territorio", afirma Rodríguez.

Y agrega: "El turismo que se busca promover no apunta a la masividad, sino a experiencias únicas que inviten a desconectarse para conectarse con la naturaleza. En este sentido, cuando se concreta una iniciativa de esta envergadura, se envía una señal de confianza que impulsa a otros actores a apostar por el desarrollo turístico sustentable del territorio".

Con su apertura prevista para 2026, Lodge Almirantazgo promete convertirse en un ícono del turismo responsable y en el punto de partida de una nueva generación de exploradores: aquellos que viajan no solo para ver, sino para entender y proteger la naturaleza en su estado más puro.

