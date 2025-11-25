CHARLA INTERNA ABORDA SOBERANÍA ANTÁRTICA Y TURISMO SUSTENTABLE EN MAGALLANES

​Con foco en los desafíos regionales y el papel de EPAUSTRAL en la conexión con la Antártica, el ex director del INACH y actual integrante del directorio, José Retamales, lideró una charla interna que abordó temas clave como soberanía, turismo sustentable y transición energética.



Durante la exposición para los trabajadores, titulada “Desarrollo Regional: Necesidades y Oportunidades para EPAUSTRAL”, Retamales destacó los desafíos que enfrenta la Región de Magallanes y la empresa en temas que marcan la agenda nacional e internacional, como la soberanía chilena en la Antártica y el turismo sustentable.



Así, subrayó la importancia de fortalecer la conexión con el continente blanco tanto en el ámbito científico como turístico, para aprovechar de manera responsable la posición estratégica de Chile frente a otras naciones y como uno de los doce países que firmaron el Tratado Antártico en 1959.



En este contexto, también recordó que el embajador Francisco Berguño, fue elegido en julio de este año como secretario ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, para el período 2025-2029.



Por otro lado, resaltó la labor de la Asociación de Puertos y Logística Antártica (APAL), que reúne a entidades públicas y privadas para impulsar esta vinculación que tiene a nuestro país como puerta de entrada a la Antártica.



El ex director del INACH también abordó las tendencias globales que exigen altos estándares de sostenibilidad -incluyendo la industria turística y científica-, lo que impulsa a Chile a avanzar hacia una matriz energética más limpia. En este sentido, relevó el papel de Magallanes como polo de desarrollo de energías renovables, especialmente en proyectos de hidrógeno y amoníaco verde, en línea con los procesos de descarbonización que lideran países europeos.



Finalmente, y mirando hacia EPAUSTRAL, Retamales planteó que uno de los desafíos estratégicos es la habilitación de nuevos combustibles para atender naves en los terminales portuarios públicos de Magallanes, iniciativa que la empresa lleva analizando desde hace un tiempo.



