Punta Arenas,
9 de enero de 2026

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS DE PRESIDIO A AUTOR DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CAUSANDO MUERTE, LESIONES Y DAÑOS

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –jueves 8 de enero– a Miguel Ángel Raipane Soto a la pena de 5 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de manejo en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves, lesiones leves y daños. Ilícito perpetrado en diciembre de 2024, en la ciudad.

cho

En fallo unánime (causa rol 158-2025), el tribunal –integrado por los jueces Juan Álvarez Jiménez (presidente), Rosana Vidal Ojeda y Octavio Salinas Cabrera (redactor)– aplicó, además, a Raipane Soto las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 8 UTM

Asimismo, el tribunal ordenó la inhabilidad perpetua del condenado para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo incautado en el procedimiento policial.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 05:40 horas de la madrugada del 1 de diciembre de 2024, Miguel Ángel Raipane Soto condujo el vehículo Honda FIT, placa patente PRBZ-64 en estado de ebriedad por la avenida Colón de la ciudad de Punta Arenas, sin respetar la luz roja del semáforo que enfrentó en la intersección con la calle Hernando de Magallanes, por lo que impactó al vehículo conducido por un adolescente, causando lesiones de diversa gravedad a los ocupantes y la muerte de la pasajera Claudia Godoy Cárcamo; además de daños en los automóviles involucrados y a infraestructura vial.


accidente30dic2025

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

cho

Grupal Summer Camps

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS SE SUMAN A LOS ENGLISH SUMMER CAMPS 2026

PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (5)

MUNICIPIO PRESENTA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR A LA COMUNIDAD

