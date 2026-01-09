TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS DE PRESIDIO A AUTOR DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CAUSANDO MUERTE, LESIONES Y DAÑOS

En fallo unánime (causa rol 158-2025), el tribunal –integrado por los jueces Juan Álvarez Jiménez (presidente), Rosana Vidal Ojeda y Octavio Salinas Cabrera (redactor)– aplicó, además, a Raipane Soto las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 8 UTM

Asimismo, el tribunal ordenó la inhabilidad perpetua del condenado para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo incautado en el procedimiento policial.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 05:40 horas de la madrugada del 1 de diciembre de 2024, Miguel Ángel Raipane Soto condujo el vehículo Honda FIT, placa patente PRBZ-64 en estado de ebriedad por la avenida Colón de la ciudad de Punta Arenas, sin respetar la luz roja del semáforo que enfrentó en la intersección con la calle Hernando de Magallanes, por lo que impactó al vehículo conducido por un adolescente, causando lesiones de diversa gravedad a los ocupantes y la muerte de la pasajera Claudia Godoy Cárcamo; además de daños en los automóviles involucrados y a infraestructura vial.

