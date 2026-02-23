PRESIDENTA DE AGRUPACIÓN TEA MAGALLANES ABORDÓ LA NECESIDAD DE UNA RESIDENCIA ESPECIALIZADA

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Nancy Contreras, madre de joven con autismo severo y presidenta de la agrupación TEA Magallanes, reiteró la necesidad de contar con una residencia para jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que requieren apoyo permanente.

Durante la conversación, señaló que, pese a gestiones realizadas ante distintas autoridades y compromisos anunciados en instancias previas, no se han concretado avances en infraestructura ni soluciones definitivas.

La presidenta de la agrupación indicó que la falta de alternativas adecuadas obliga en algunos casos a recurrir a internaciones transitorias en la unidad de corta estadía del hospital, lo que no constituye una solución.

Finalmente, la dirigenta hizo un llamado a avanzar en un proyecto concreto que garantice atención integral y continuidad en los cuidados.







