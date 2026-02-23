Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

PRESIDENTA DE AGRUPACIÓN TEA MAGALLANES ABORDÓ LA NECESIDAD DE UNA RESIDENCIA ESPECIALIZADA

​Buenos Días Región

Nancy Contreras

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Nancy Contreras, madre de joven con autismo severo y presidenta de la agrupación TEA Magallanes, reiteró la necesidad de contar con una residencia para jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que requieren apoyo permanente.

Durante la conversación, señaló que, pese a gestiones realizadas ante distintas autoridades y compromisos anunciados en instancias previas, no se han concretado avances en infraestructura ni soluciones definitivas.

La presidenta de la agrupación indicó que la falta de alternativas adecuadas obliga en algunos casos a recurrir a internaciones transitorias en la unidad de corta estadía del hospital, lo que no constituye una solución.

Finalmente, la dirigenta hizo un llamado a avanzar en un proyecto concreto que garantice atención integral y continuidad en los cuidados.



Marcos Rojas

ENCARGADO REGIONAL DE PESCA ARTESANAL EXPLICÓ ALCANCES DEL PROCESO DE CADUCIDAD DEL REGISTRO PESQUERO

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

Darwin Davet

DARWIN DAVET REPASÓ SU TRABAJO EN REDES SOCIALES Y NUEVOS DE CREADORES DE CONTENIDO EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

Conversando con Cristina 19 de febrero

LA IMPORTANCIA DE ESTIMULAR LA MENTE EN LA TERCERA EDAD