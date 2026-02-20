AUTORIDADES DEL MINVU CONSTATAN EN TERRENO AVANCE EN VIVIENDA Y DE OBRAS URBANAS EN TIMAUKEL

Con el objetivo de supervisar en terreno el estado de avance de distintas iniciativas habitacionales y urbanas en la Provincia de Tierra del Fuego, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, junto al director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, realizaron una visita técnica a Timaukel.



En la comuna, las autoridades inspeccionaron las obras de pavimentos participativos que se ejecutan en Villa Cameron, proyecto que considera la construcción de 820 metros lineales de aceras en nueve calles, con una inversión superior a los 432 millones de pesos y un 91% de avance físico.



"Estamos viendo en terreno un proyecto que mejora directamente la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Villa Cameron, con aceras que permiten un desplazamiento seguro y que incorporan criterios adecuados para el escurrimiento de aguas lluvias, fundamentales en esta zona", señaló el director (s) del Serviu Magallanes.



La intervención contempla, además, accesos vehiculares para la escuela y la posta local, junto con la instalación de baldosas podotáctiles, reforzando el estándar de accesibilidad requeridos por el Plan Ciudades Justas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.



Durante la jornada también se revisó el estado del Programa Pequeñas Localidades en Pampa Guanaco, iniciativa que busca fortalecer el desarrollo territorial bajo un enfoque de equidad. Actualmente se encuentra en etapa de diseño la denominada Obra Detonante, una plaza pública llamada "El Leñador", cuya ejecución proyecta una inversión cercana a los 287 millones de pesos.



"El Programa Pequeñas Localidades no solo impulsa infraestructura, sino que también promueve identidad y arraigo. El desafío para 2026 es avanzar en la ejecución de la obra detonante y fortalecer el trabajo multisectorial para consolidar el desarrollo de Pampa Guanaco", agregó el seremi Marco Uribe.



Las autoridades abordaron el estado del proyecto Pampa del Cóndor, que contempla 30 viviendas bajo el Programa de Habitabilidad Rural (DS10), en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. La iniciativa, actualmente en revisión a nivel central, considera viviendas unifamiliares con estándar térmico acorde a las condiciones climáticas de la zona.



El proyecto contempla la construcción de 30 viviendas con estándares de eficiencia térmica y confort adecuados para la zona. Tendrán una superficie cercana a los 70m², con dos dormitorios ampliables a un tercero, estar-comedor, baño y cocina. Serán construidas con sistema estructural de alta eficiencia térmica, ventanas termopanel y calefacción a leña, e incluirán áreas verdes y equipamiento comunitario.



