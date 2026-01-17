EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

A partir del miércoles 21 de enero, comenzarán en Punta Arenas las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes a través del FNDR y ejecutada por el Servicio de Vivienda y Urbanización, que busca mejorar el estándar de calles estratégicas y altamente transitadas de la comuna.

El proyecto considera una inversión total de 3.978 millones de pesos y la reposición de 14 tramos previamente definidos, además de la intervención adicional de 5 mil metros cuadrados, lo que permitirá responder a requerimientos técnicos levantados en coordinación con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas.

Durante el anuncio, el gobernador regional Jorge Flies Añón destacó que se trata de una iniciativa largamente esperada por la comunidad. Señaló que el proyecto permitió levantar un diagnóstico conjunto con los municipios para identificar las calles con mayor deterioro y que fue respaldado mayoritariamente por el Consejo Regional, permitiendo intervenir vías estructurantes como Avenida Bulnes, calle Chiloé y Colón, entre otras.





​



Por su parte, el seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Atircio Aguilera Burgos, explicó que la priorización de los tramos respondió a criterios técnicos y al alto flujo diario de tránsito. Indicó que se trata de vías por donde circulan miles de personas cada día, tanto en transporte público como privado, por lo que se buscó entregar soluciones duraderas y seguras para la ciudad.

Las obras estarán a cargo de la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda. y tendrán un plazo de ejecución de 420 días, con término estimado en marzo de 2027. El proyecto contempla la reposición completa del paquete estructural de las calzadas, incluyendo base y una losa de hormigón de 18 centímetros de espesor, lo que permitirá aumentar significativamente la durabilidad de las vías intervenidas.

El director regional (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, precisó que no se trata de reparaciones superficiales, sino de un reemplazo total de la estructura existente. Explicó que cada tramo será intervenido desde su base hasta la losa de hormigón y que se ha planificado un trabajo coordinado con la municipalidad, la Dirección de Tránsito y la Seremi de Transportes, priorizando cierres parciales cuando sea posible y cierres totales en períodos estratégicos como la temporada de verano.

La programación de obras considera que los primeros trabajos se iniciarán en Avenida Bulnes, con cierre total de calzada entre Sarmiento y Maipú, para luego continuar entre Maipú y Angamos. Posteriormente, las faenas avanzarán entre Angamos y Mardones mediante intervención por faja, lo que permitirá mantener tránsito parcial y asegurar el acceso al Cementerio Municipal y a los servicios funerarios.

En el tramo comprendido entre Angamos y Carrera, el proyecto incluye la instalación de un colector de aguas lluvias, con el objetivo de dar solución a problemas históricos de empozamiento. Más adelante, se intervendrá calle Chiloé, entre Angamos y Avenida Independencia, con cierre parcial de calzada y una secuencia constructiva que comenzará por la faja poniente, para facilitar el funcionamiento de la locomoción colectiva al inicio del año escolar.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, valoró la iniciativa señalando que se trata de una respuesta concreta a una necesidad largamente sentida por las vecinas y vecinos de la ciudad. Reconoció que existirán incomodidades temporales por los desvíos, pero enfatizó que se trata de una inversión que mejorará la calidad de vida y la seguridad vial de Punta Arenas.

Los permisos de cierre total y parcial de calzadas en Avenida Bulnes y calle Chiloé se extenderán hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la que estos tramos deberán quedar completamente habilitados. Posteriormente, las obras continuarán en otros sectores de la ciudad con cierres parciales, los que serán informados oportunamente.

Desde el inicio de las faenas, los desvíos de tránsito en Avenida Bulnes, entre Sarmiento y Angamos, se realizarán por calle Magallanes hasta Angamos, de acuerdo con los planes aprobados por la Dirección de Tránsito municipal y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Las autoridades reiteraron el llamado a la comprensión y colaboración de la comunidad durante el desarrollo de estas obras, consideradas clave para avanzar hacia una infraestructura vial más segura y acorde a las necesidades actuales de la capital regional.

​

